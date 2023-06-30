Как в Чикаго. На Горе появится строгая контрастная многоэтажка с лоджиями и французскими балконами

На градостроительном совете архитектор Алексей Квасов представил эскиз 22-этажного дома на ул. 6-я Нагорная, 15г/12. Он станет строгим акцентным пятном в новом квартале. Расскажем, почему он так непохож на «соседей».

Дом, спроектированный по заказу специального застройщика «Шотландия», разместили согласно утвержденному проекту планировки. В здании появятся 163 квартиры. По расчету, здесь могут жить 406 человек.

7 тыс. кв. м - площадь земельного участка;

11 тыс. кв. м - общая площадь квартир.

Во дворе без проездов разместят площадки для игр детей, отдыха взрослых, занятий физкультурой, выгула собак. Благоустройство создадут из натуральных материалов, посадят многомерные растения.

На цокольном этаже — кладовые. В подземной парковке будет кольцевой проезд. Надземную же разместят на части участка напротив дома, его пересекает дорога.

На типовом этаже разместят восемь квартир: три однокомнатные, три двухкомнатные и две трехкомнатные. Их площадь составит от 40 до 104 кв. м. Верхний этаж займут квартиры повышенной комфортности — с высокими потолками и панорамным остеклением.

Одну часть здания облицуют керамическим темно-коричневым кирпичом, вторую бетонной крупноформатной светло-серой клинкерной плиткой. Первые этажи — композитными темно-серыми панелями. Все это украсят архитектурной подсветкой.

Проект дома на ул. 6-я Нагорная, 15г/12. Архитектурная мастерская Алексея Квасова

«Темным углом мы среагировали на текущую застройку, он более монолитный и строгий. У светлого более простой ритм и членение, он будет смотреть во двор», - добавил Алексей Квасов.

Член градсовета Евгений Носенко заметил, что многоэтажки вокруг выдержаны в темных и светлых зеленых оттенках, нередко с желтыми деталями, и поинтересовался, почему авторы проекта не учитывают это в работе.

Проект жилого комплекса на ул. 6-й Нагорной, 15г/5. Визуализация. Предоставлено altapress.ru. Проект дома на ул. 6-я Нагорная, 15г/2. "Мастерская Золотова" Проект жилого комплекса на ул. 6-й Нагорной, 15г/5. Визуализация. Предоставлено altapress.ru.

«Создание акцента порой подразумевает создание контраста. Не обязательно использовать зеленый и желтый, чтобы вписаться, - отметил Алексей Квасов. - Используем светло-серый материал, который будет сочетаться с соседними зданиями. А кирпичную отделку поддержим в других своих объектах — домах №21, 20 и 19».

Директор компании «Алгоритм» Ксения Белоусова обратила внимание на не остекленные лоджии.

«Жители могут изменить фасадный вид», - сказала она.

Проект дома на ул. 6-я Нагорная, 15г/12. Архитектурная мастерская Алексея Квасова

Алексей Квасов объяснил, что вынос составит всего 600 миллиметров и остеклять такой французский балкон нет смысла. Фактически это увеличенные корзины для кондиционера. Вторая функция — разнообразить рельеф фасада.

«Мы внесли планировочное разнообразие. Левая часть здания будет с французскими балконами, а справа большинство квартир - с полноценными лоджиями», - добавил архитектор.

Проект одобрили.