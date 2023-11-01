Кабала на четверть века. Сумма и срок ипотеки на Алтае достигли исторического максимума

Несмотря на рост процентных ставок , страсти по ипотеке в Алтайском крае в начале осени так и не улеглись. По объему денег, взятых на покупку жилья в банках в сентябре, регион взял новую высоту. Однако средний срок ипотеки составил почти четверть века. Исторического максимума достигла и сумма кредита. Впрочем, в Центробанке отмечают, что в октябре тенденция поменялась.

Осенний марафон

3402 кредита оформили жители края в сентябре на сумму 11 млрд рублей, следует из свежих данных, опубликованных в Единой информационной системе жилищного строительства.

Количество было больше только один раз - в октябре 2020 года (3664). А вот сумма для Алтайского края небывалая: почти на 900 млн больше, чем в августе, и почти вдвое больше, чем в сентябре 2022-го.

Между тем, срок, на который алтайские заемщики брали кредит, удлинился, достигнув 24,9 лет - без малого четверти века. Для сравнения: в начале 2019-го ипотеку брали в среднем на 16,3 года.

При таких условиях за кредит в 3,244 млн рублей, взятый в сентябре на 25 лет по льготной ставке (8% годовых), заемщику надо ежемесячно платить по 25 тыс. рублей. И так 299 месяцев.

Ипотека. Покупка жилья. unsplash.com

Ипотечное рабство

Удлинение срока напрямую связано со ставками (а они растут) и размером ипотечной ссуды. Размер ипотеки растет в Алтайском крае почти ежемесячно.

В сентябре по сравнению с августом кредит в среднем подскочил на 5,4%. А три года назад он составлял в регионе 1,76 млн (сентябрь-2020).

Впрочем, не будем забывать, что части заемщиков удается выбраться из «ипотечного рабства» раньше срока.Так, в первом полугодии 2023 года жители края досрочно погасили ипотечные ссуды на 9,6 млрд рублей. А кредитов за этот же период взяли на 35,4 млрд.

Расчет ипотеки. Фото Анны Зайковой

Движение рынка

Между тем, впереди уже отчетливо виден разворот тренда. В ЦБ прогнозируют снижение активности на рынке ипотечного кредитования России, в том числе по льготным программам.

И спад интереса к льготной ипотеке, по оперативным данным Дом.рф, уже произошел: в первые три недели октября российские банки предоставили ипотечных ссуд примерно на 27% меньше, чем за те же три недели сентября, сообщили в ЦБ.

Тем временем власти страны все еще обсуждают судьбу льготной ипотеки. По одному из сценариев, к 1 июля 2024 года ее закроют, но сохранят для участников СВО и многодетных семей с тремя и более детьми.

А по другому – ничего не менять не будут, пишут «Аргументы и факты». Но это уже зависит от того, захотят ли власти сэкономить бюджетные средства.

В 2024 году на субсидирование льготных ипотечных программ в РФ предполагается выделить 400 млрд рублей - чуть меньше трех краевых бюджетов.

За 9 месяцев 2023 года в Алтайском крае введено в эксплуатацию: 210 тыс. кв. метров многоквартирного жилья (минус 46% к 2022 г.).

479 тыс. кв метров – индивидуальных жилых домов (+18% к 2022 г.). Источник: Дом.рф

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