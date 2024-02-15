Известный застройщик может открыть ресторан в старейшей электростанции Барнаула

При обсуждении нового ЖК у Ковша на заседании градостроительного совете коснулись судьбы соседнего исторического объекта. Что планируют сделать с первой городской электростанцией и выдержит ли она строительство еще одного массивного дома, рассказали представители застройщика.

Электростанция на ул. Промышленной, 8 – объект культурного регионального значения с 1994 года. Это яркий образец промышленной архитектуры неоклассического стиля, который, по грустной традиции барнаульских памятников, понемногу разрушается.

Разговоры о его восстановлении идут еще с 2014 года. Ранее памятник принадлежал строительной компании «Сибирия», а теперь перешел в руки «Жилищной инициативы».

Представительница застройщика на заседании градсовета рассказала, что уже готов проект реставрации, который рано или поздно воплотят.

«Просто мы не заполнили пространство вокруг жителями. Преждевременно заниматься вложением. Но мы планируем, ищем инвестора», - объяснила она.

Пока же выполнили ремонт крыши, чтобы здание не продолжало разрушаться.

Члены градостроительного совета поинтересовались, не повредит ли памятнику строительство очередного большого многоэтажного дома.

«Здание на ул. Промышленной, 6 находится гораздо ближе к электростанции, чем планируемый объект. И при его строительстве электростанция была молодцом, выстояло, никаких новых проблем не появилось, - ответила представительница застройщика. -Когда все оттает, посмотрим, что можно и нужно сделать с фундаментом. Например, дополнительную гидроизоляцию».

По ее словам, в будущем в здании может появиться ресторан. «Думаю, такой комплекс будет востребован», - отметила выступающая.

Первая городская электростанция, 2022. Анна Зайкова.

В каком состоянии памятник

В 2022 году архитектурная мастерская Классика начинала готовить проект по сохранению электростанции.

«В плохом состоянии арочное железобетонное перекрытие, - так в то время описывал ситуацию руководитель мастерской Александр Деринг. - Во многих местах оно сильно прохудилось, где-то проросли клены. Частично нужно демонтировать кладку, которая способствует образованию трещин. Потребуется санация цокольной части, замена элементов фасада».

Зачем сегодня нужна эта электростанция

При желании инвесторов это место может стать креативным пространством. Подобным тем, что обустроены в исторических промышленных объектах столиц.

Например, на заводе «Красный Октябрь» в центре Москвы давно сформировался арт-кластер с выставочными центрами, образовательными площадками, творческими студиями, магазинами и гастропабами.

Красный Октябрь в Москве. stroi.mos.ru Вид на Севкабель Порт, Санкт-Петербург. Севкабель Порт, wikipedia.org

Старинное депо, созданное еще для конно-железных дорог, превратили в огромный фудмолл «Депо.Москва».

А часть промышленного пояса Васильевского острова в Санкт-Петербурге рядом с морским вокзалом преобразилась в общественное пространство «Севкабель Порт» с барами, выставочными залами, катком, набережной и местом для музыкальных фестивалей.

Такие объекты Барнаулу нужны – об этом говорят даже в краевом Минкульте.

«У нас есть парк Изумрудный – очень круто и важно. Но что людям делать зимой? Нужны публичные пространства на закрытых площадках. И не просто красивые с точки зрения эстетики, а наполненные содержанием, которое позволяло бы молодым людям заниматься самореализацией», - сказал на форсайт-сессии «Барнаул – образ будущего» замминистра культуры края Алексей Бочаров.

Что за объект построят рядом

На ул. Промышленной, 10 специализированный застройщик «Родные берега» планирует возвести трехсекционный многоквартирный дом с переменной этажностью: 18, 21, 24 этажа.

Проект многоэтажного дома на ул. Промышленная, 10 и первая электростанция. Мастерская Владимира Золотова

В доме хотят разместить 631 квартиру на 1185 человек, детский сад в 1 тыс. кв. м и подземную автостоянку.

Подробнее о концепции нового дома читайте утром 16 февраля на altapress.ru.

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