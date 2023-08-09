История одного председателя ТСЖ, или Куда могут утекать платежи за коммунальные услуги

ТСЖ играет роль посредника между жильцами и поставщиками коммунальных услуг, собирая и передавая оплату вторым. Тем не менее, существуют случаи, когда жилищные организации не выполняют свои обязанности должным образом, что приводит к появлению долгов. Один из таких случаев произошел в Рубцовске Алтайского края, где председателя товарищества собственников жилья привлекли к уголовной ответственности за неоплаченные коммунальные услуги.

Обязанность ТСЖ и управляющих организаций по оплате коммунальных услуг ресурсоснабжающей организации закреплена в законодательстве. Причем, согласно требованиям к расчетам за поставленные ресурсы, платежи должны быть перечислены поставщикам не позднее следующего рабочего дня после поступления платежей от жильцов.

В период с 2017 по 2019 годы председатель ТСЖ «Успех» собирала платежи за теплоснабжение и горячее водоснабжение с жильцов, но не перечисляла их поставщикам в полном объеме. Денежные средства удерживались на счетах товарищества, о чем жители не знали. В результате долг ТСЖ составил более 6 млн рублей. Из-за образовавшегося долга специалисты теплоснабжающего предприятия СГК Рубцовска обратились в правоохранительные органы. Суд признал действия председателя ТСЖ, не выполняющего своих обязательств перед ресурсоснабжающей организацией по перечислению платежей в полном объеме, злоупотреблением доверием и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Тем не менее, если жители добросовестно оплачивали коммунальные услуги, им не будут отключать отопление и горячую воду из-за долгов ТСЖ. Однако, жильцам стоит следить за тем, чтобы жилищная организация выполняла свои обязанности по оплате потребляемых ресурсов вовремя. В соответствии с законодательством, ТСЖ должно ежегодно раскрывать свою финансовую отчетность и размещать информацию о своей деятельности в открытом доступе. Если жители считают, что управление многоквартирным домом проводится недобросовестно, они имеют право направить жалобу в Жилищную инспекцию или Роспотребнадзор. Также, можно прописать в договоре с ТСЖ пункт о том, когда и как организация должна отчитываться перед жителями.