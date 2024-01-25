Интерьерный лофт для вечеринок сдают посуточно в Барнауле от 10 тыс. рублей.

Общая площадь лофта 79 кв.м. Тут смело может поместиться большая компания из 30 человек.
"Бapная cтoйка, диванчики, столы и столики, аудиосистема и зажигательный свет, караоке, кальяны.... есть все для самой веселой вечеринки с друзьями", - пишет владелец.
Отмечается, что в лофте нет душа и постельного белья.
Для комфортного отдыха внутри есть много интересных фишек:
- Проектор со SmаrtТV
- Караоке
- Стерео-системы
- Х-Вох (много закаченных игр)
- Две большие колонки
- Холодильники
- Микроволновка
- Чайник
Владелец предлагает шуметь и отмечать веселые праздники. Внутри сделан красивый ремонт, который напоминает вечеринки из американских фильмов.
Для любителей клубных заведений предусмотрели барную стойку и столики.
Ранее сообщалось, что романтичную однушку в стиле Шебби-шик посуточно сдают в Барнауле.
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