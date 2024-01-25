Лофт с американским характером сдают в Барнауле начиная от 10 тыс. рублей. Он располагается по адресу Красноармейский пр-т, 72.

Интерьерный лофт для вечеринок сдают посуточно в Барнауле от 10 тыс. рублей.

Общая площадь лофта 79 кв.м. Тут смело может поместиться большая компания из 30 человек.

"Бapная cтoйка, диванчики, столы и столики, аудиосистема и зажигательный свет, караоке, кальяны.... есть все для самой веселой вечеринки с друзьями", - пишет владелец.

Отмечается, что в лофте нет душа и постельного белья.

Для комфортного отдыха внутри есть много интересных фишек:

Проектор со SmаrtТV

Караоке

Стерео-системы

Х-Вох (много закаченных игр)

Две большие колонки

Холодильники

Микроволновка

Чайник

Владелец предлагает шуметь и отмечать веселые праздники. Внутри сделан красивый ремонт, который напоминает вечеринки из американских фильмов.

Для любителей клубных заведений предусмотрели барную стойку и столики.

Ранее сообщалось, что романтичную однушку в стиле Шебби-шик посуточно сдают в Барнауле.

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