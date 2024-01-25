26 января
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Недвижимость

Интерьерный лофт для вечеринок сдают посуточно в Барнауле от 10 тыс. рублей

Лофт с американским характером сдают в Барнауле начиная от 10 тыс. рублей. Он располагается по адресу Красноармейский пр-т, 72.

Интерьерный лофт для вечеринок сдают посуточно в Барнауле от 10 тыс. рублей.
Интерьерный лофт для вечеринок сдают посуточно в Барнауле от 10 тыс. рублей.
"Авито"

Общая площадь лофта 79 кв.м. Тут смело может поместиться большая компания из 30 человек.

"Бapная cтoйка, диванчики, столы и столики, аудиосистема и зажигательный свет, караоке, кальяны.... есть все для самой веселой вечеринки с друзьями", - пишет владелец.

Отмечается, что в лофте нет душа и постельного белья.

Для комфортного отдыха внутри есть много интересных фишек:

  • Проектор со SmаrtТV
  • Караоке
  • Стерео-системы
  • Х-Вох (много закаченных игр)
  • Две большие колонки
  • Холодильники
  • Микроволновка
  • Чайник

Владелец предлагает шуметь и отмечать веселые праздники. Внутри сделан красивый ремонт, который напоминает вечеринки из американских фильмов.

Для любителей клубных заведений предусмотрели барную стойку и столики.

Ранее сообщалось, что романтичную однушку в стиле Шебби-шик посуточно сдают в Барнауле.

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