Градсовет отправил на доработку магазин в центре Барнаула, чтобы узнать глобальные планы застройщика и не только

На градостроительном совете представили эскиз объекта розничной торговли, который «ГлавАлтайСтрой» планирует построить рядом со своим будущим крупным многоквартирным домом . Проект небольшого магазина отправили на доработку. Что не пришлось по вкусу экспертам — расскажем в материале altapress.ru.

Будущий объект представляет из себя одноэтажное прямоугольное здание из металлокаркаса и сэндвич-панелей с текстурой дерева. Входную группу выделят профилированным металлом гранитного оттенка. Предусмотрели и ночную подсветку.

Территорию вокруг планируют благоустроить: поставить урны, светильники, посеять газон и посадить кусты сирени. Оставят место и для парковки на пять машин.

1,2 тыс. кв. м — площадь участка;

220 кв. м — площадь здания;

133,9 — площадь торгового здания;

расчетное количество сотрудников — 5.

Представитель заказчика уточнил, что соседний дом на ул. Короленко, 112, жильцы которого давно мечтают его снести, выкупят: переговоры вступили в решающую стадию. В дальнейшем территорию планируют использовать, однако перспективу застройки не показали.

«Для осознания, что происходит, хочется видеть перспективу застройки дальнейшей. Место довольно печальное и очень хочется светлые фасады, может, черный цвет заменить», - сказал начальник архитектурно-планировочного отдела «АльфА – ПроекТ» Вадим Ломакин.

Архитектор Сергей Боженко также предложил сделать более мелкое членение фасадов, чтобы объект мягче «вписался в контекст». Кроме того, он отметил, что в этом месте напряженная ситуация с местами для машин.

«На мой взгляд, авторам проекта нужно предусмотреть размещение парковок в зоне общего пользования», - сказал Сергей Боженко.

К тому же эксперты попросили учесть нормативное расстояние контейнерных площадок.

Эскиз «БарнаулГражданПроекта» отправили на доработку.

Ранее altapress.ru показал схему предполагаемой застройки угла узких улиц в центре города.