4 августа
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Недвижимость

Градсовет отправил на доработку магазин в центре Барнаула, чтобы узнать глобальные планы застройщика и не только

На градостроительном совете представили эскиз объекта розничной торговли, который «ГлавАлтайСтрой» планирует построить рядом со своим будущим крупным многоквартирным домом. Проект небольшого магазина отправили на доработку. Что не пришлось по вкусу экспертам — расскажем в материале altapress.ru.

Проект объекта розничной торговли на ул. Короленко, 110.
Проект объекта розничной торговли на ул. Короленко, 110.
"БарнаулГражданПроект"

Будущий объект представляет из себя одноэтажное прямоугольное здание из металлокаркаса и сэндвич-панелей с текстурой дерева. Входную группу выделят профилированным металлом гранитного оттенка. Предусмотрели и ночную подсветку.

Территорию вокруг планируют благоустроить: поставить урны, светильники, посеять газон и посадить кусты сирени. Оставят место и для парковки на пять машин.

1,2 тыс. кв. м — площадь участка;
220 кв. м — площадь здания;
133,9 — площадь торгового здания;
расчетное количество сотрудников — 5.

Представитель заказчика уточнил, что соседний дом на ул. Короленко, 112, жильцы которого давно мечтают его снести, выкупят: переговоры вступили в решающую стадию. В дальнейшем территорию планируют использовать, однако перспективу застройки не показали.

«Для осознания, что происходит, хочется видеть перспективу застройки дальнейшей. Место довольно печальное и очень хочется светлые фасады, может, черный цвет заменить», - сказал начальник архитектурно-планировочного отдела «АльфА – ПроекТ» Вадим Ломакин.

Архитектор Сергей Боженко также предложил сделать более мелкое членение фасадов, чтобы объект мягче «вписался в контекст». Кроме того, он отметил, что в этом месте напряженная ситуация с местами для машин.

«На мой взгляд, авторам проекта нужно предусмотреть размещение парковок в зоне общего пользования», - сказал Сергей Боженко.

К тому же эксперты попросили учесть нормативное расстояние контейнерных площадок.

Эскиз «БарнаулГражданПроекта» отправили на доработку.

Ранее altapress.ru показал схему предполагаемой застройки угла узких улиц в центре города.

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