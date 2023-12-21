21 декабря
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Недвижимость

Гостевой дом с баней сдают в Алтайском крае от трех тыс. рублей в сутки

Гостевой дом "Townhouse Klenovy" сдают посуточно в Белокурихе. Он располагается по адресу ул. Кленовая, 12.

Гостевой дом с баней сдают в Алтайском крае от пяти тыс. рублей в сутки.
Гостевой дом с баней сдают в Алтайском крае от пяти тыс. рублей в сутки.
"Авито"

Общая площадь дома 200 кв.м.

Владелец отмечает, что на новогодние праздники таунхаус пока что свободен.

На территории располагается баня с бассейном, мангальная зона, шезлонги. А также у дома есть две парковки.

Дом разделен на два этажа с отдельным входом и парковкой. Имеется возможность снять весь дом полностью или отдельно номер.

В каждом номере есть все необходимое для приготовления пищи, так как еда не предоставляется.

На первом этаже есть две уютные комнаты, просторная кухня- гостиная с выходом на террасу и санузел с душем. Второй этаж разделен на три уютных номера.

В каждом номере санузел, фен, кондиционер, посуда, холодильник, микроволновка, чайник, плитка для приготовления пищи, а также утюг, гладильная доска и Wi-Fi.

Расположение дома очень удобное — три минуты до центра и шесть до курортной зоны.

Ранее сообщалось, что барнаульский архитектурный памятник требуют огородить через суд.

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