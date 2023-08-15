«Голые» офисники и летящие дворы. Что начали строить в этом году в Барнауле и как это впишется в городские улицы

Первое полугодие 2023 года — одно из самых провальных по количеству выданных разрешений на строительство жилых объектов, их было всего три. Зато в июле ЖК посыпались, как из рога изобилия. К каким крупным проектам приступят в ближайшее время — расскажет altapress.ru.

С двором на колоннах и фонтаном

Строительная компания «Рубин» (связана с «Карнеолом») построит жилой комплекс из двух домов с дворовой платформой и объектами общественного назначения на ул. Пролетарской, 182, неподалеку от корпусов РАНХиГС.

Известно, что этот участок пустует много лет. Теперь здесь появится большой разноэтажный комплекс (от 13 до 16 уровней) в бело-бежево-коричневых оттенках. Его спроектировала мастерская «Тектоника».

Корпуса выстраивают «лесенками» со спуском к середине. В комплексе предусматривают 136 квартир: 56 однокомнатных, 52 двухкомнатных, 13 трехкомнатных и 14 четырехкомнатных. Первые уровни займут коммерческие помещения.

Главная «фишка» комплекса — необычная дворовая платформа. Под этим ярусом для экономии пространства разместят парковку на 47 автомобилей. Дополнительные автоместа появятся на первом этаже дома — это встроенно-пристроенная парковка.

Проект дома на ул. Пролетарская, 182. «Тектоника» Проект дома на ул. Пролетарская, 182. «Тектоника»

Сама платформа будет стоять на колоннах напротив 13-уровневой секции. На ней разместят детские и игровые площадки, воркаут с уличными тренажерами, спортивную коробку, зеленые зоны со скамейками и даже фонтан.

Попасть в парящий двор можно будет с подъездов на уровне второго этажа или с уличной лестницы. Также рядом с домами и на уровне земли предполагают появление тротуаров, газонов и гостевых парковок.

Неподалеку от корпуса есть школы, детсады, поликлиники, храмы, автобусные и трамвайные остановки.

Разрешение на строительство «Рубин» получил еще в середине апреля, оно действует до 12 апреля 2026 года.

Ранее компания отмечала, что намерена построить рядом еще одну многоэтажку — на ул. Пролетарской, 180. Сейчас здесь находится аварийный деревянный двухэтажный дом 1948 года постройки.

Отмечается, что жильцы готовы на сделку, но не все квартиры были приватизированными, поэтому процесс переговоров затянулся.

13, 15, 16 этажей — высота секций.

136 квартир площадью от 33 до 108 кв. м.

259 — расчетное число жителей.

35 соток — площадь участка.

В зеленой рамке

Специализированный застройщик «Восход» (связан с компанией «Стройком») возведет одноподъездную панельную многоэтажку на ул. Гоголя, 25а, у пересечения с пр. Комсомольским.

Проект дома на ул. Гоголя, 25а. Сергей Черепанов

Архитектор Сергей Черепанов спроектировал десятиэтажный дом с объемными бело-коричневыми фасадами. Их облицуют фиброцементными плитами (на первом этаже — бетонным кирпичом). Форму и детали здания вечером будет подчеркивать архитектурная подсветка.

В доме два лифта — пассажирский и грузовой. Хранить автомобили жильцы будут в подземном паркинге на 27 мест с выездом на ул. Гоголя.

На территории двора авторы проекта предусмотрели площадки для детских игр, спорта, а также отдыха взрослых. На схеме застройки всего квартала уделили место под площадку для выгула собак.

Добавим, что со стороны пр. Комсомольского вдоль участка растут цветущие и плодоносящие деревья выше человеческого роста. Если от насаждений не избавятся, то эта зелень выгодно отличит дом от многих барнаульских новостроек.

Проект дома на ул. Гоголя, 25а. Сергей Черепанов Проект дома на ул. Гоголя, 25а. Сергей Черепанов Проект дома на ул. Гоголя, 25а. Сергей Черепанов Проект дома на ул. Гоголя, 25а. Сергей Черепанов Проект дома на ул. Гоголя, 25а. Сергей Черепанов

Участок на ул. Гоголя, 25а был пустым долгие годы. Ранее здесь находилось ветхое муниципальное здание, которое вместе с участком приватизировали в 2013 году. Сейчас им владеет компания «Стройком». Четыре года тому назад известный барнаульский архитектор Алексей Квасов выполнил для нее проект жилого комплекса в 10−16 этажей на этой территории.

Только дальше эскизов дело не продвинулось: из-за изменившихся правил наработки пришлось сильно менять. Чтобы уложиться в новые нормативы, заказчик «избавился» от нескольких квартир.

Сейчас строители уже работают над фундаментом дома. Разрешение на строительство выдано до 24 мая 2024 года.

90 — число квартир.

154 — расчетное количество жильцов.

Помпезный и скрытый от глаз

На Интернациональной, 83 появится объект, который эксперты градостроительного совета назвали слишком красивым для этого места. Мы говорим об элитном доме переменной этажности, который спроектировала «Мастерская Золотова», а возведет «ИнвестСтрой».

Эскизный проект многоквартирного дома на ул. Интернациональная, 83. "Мастерская Золотова". Эскизный проект многоквартирного дома на ул. Интернациональная, 83. "Мастерская Золотова". Эскизный проект многоквартирного дома на ул. Интернациональная, 83. "Мастерская Золотова".

Это будет кирпичное здание, украшенное декоративной штукатуркой, натуральным камнем, арочными окнами, эркерами, колоннами и пилястрами.

В доме восемь и девять этажей. На получившихся боковых выемках организуют площадки для отдыха с перголами, которые летом будут оплетать вьющиеся растения.

В самом здании разместят 60 квартир — от одной до четырех комнат. По расчетам, здесь могут жить 116 человек.

Как отмечали авторы проекта, новый объект станет акцентом в застройке не только по ул. Интернациональной, но и по ул. Анатолия. Для того, чтобы он не конфликтовал с окружающим пространством, и выбрали «историческую» стилистику, которая отразилась, в том числе, в проработанной детализации фасадов и их сдержанной цветовой гамме.

Разрешение на строительство действует до 18 марта 2025 года.

2,4 тыс. кв. м — площадь участка.

1,7 тыс. кв. м — площадь застройки с учетом подземной парковки.

1 тыс. кв. м — площадь подземной парковки.

Центр-аквариум

Еще один проект воплотят в центре Барнаула. Речь о восьмиэтажном бизнес-центре «О2» на ул. Партизанской, 70-74. Его возведет специализированный застройщик «Партизанская» (дочка «Моего дома»).

Это многофункциональный центр для различных услуг: от ритейла до офисных помещений. Последние два этажа и террасы займет банкетный зал. Кровля будет эксплуатируемой.

Здание своей прозрачностью напоминает аквариум: стеклянный незеркальный периметр покажет жизнь офиса. Собственная управляющая компания будет следить, чтобы фасад не закрыли рекламой. Соединят панорамные окна металлические «слои»: в оформлении фасада планируют использовать некрашеный анодированный алюминий.

В офиснике «прорубят» две террасы: это поможет не затенять соседние здания и придать чуть более сложную форму прямоугольному объекту.

Собственная управляющая компания будет заниматься доставкой еды, заказом такси, бухгалтерским сервисом, а также брокериджем. То есть будет подбирать арендаторов для приобретенных инвесторами помещений и подготавливать всю отчетность.

Проект раскритиковали на градостроительном совете. В частности, эксперты отмечали, что расчеты уровня естественной освещенности соседних зданий выполнили неверно, и комплекс может их сильно затенять.

Проект многофункционального офисного центра О2 на ул. Партизанская, 70-74. Архитектурное бюро «Салют».

Также им не нравились прозрачные окна и плотность застройки. Спорили члены совета с архитектором о том, является ли крыльцо «тротуаром с элементами перепада рельефа», и может ли эта конструкция выходить за красную линию.

«Если возникнут вопросы, мы на стадии подряда докажем верность расчетов. У меня нет возможности все подробнее объяснить: мы готовились к презентации эскиза, а не проектной документации для экспертизы, но будьте уверены, что все проверили», — отвечал на замечания архитектор мастерской «Салют» Ермек Кулмухамедов.

Несмотря на резкие замечания, авторам разрешили исправить недочеты в рабочем порядке, а позже им выдали разрешение на строительство.

Архитектор отмечал, что заказчик планирует развивать квартал комплексно. Для чего «Салют» разрабатывает предварительный мастер-план реновации всей территории.

Проект планируют завершить в сжатые сроки. Здание построят по технологии сухой сборки: произведут все необходимое на заводе и соберут офисник, как конструктор.

Комплексный бизнес центр О2 на ул. Партизанская, 70−74. Архитектурное бюро "Салют".

Разрешение на строительство действует до 29 ноября 2025 года.

Добавим, что «Мой Дом» с 2014 года построил два жилых комплекса: «Модный дом» на ул. Гулькина, 41 и ЖК «Новый Квартал» на ул. Челюскинцев, 80в. Сдали и торгово-офисный центр «Капитал» на ул. Челюскинцев, 82.

Что еще построят

Необычный гараж

На ул. Чехова, 5 «Спектр-строй» готовится к строительству гаража-стоянки. Здесь предполагается центр для проката домов на колесах.

Здание будет из красного кирпича, с колоннами. На трех фасадах появятся большая арочная имитация окон. При проектировании авторы опирались на визуальный облик петербургской Новой Голландии.

Центр для проката трейлеров, Чехова, 5. Проектная мастерская "Алтай".

Гараж разместят ближе к красной линии, оставив позади место для маневров, которые потребуются, чтобы прицепить трейлер к автомобилю. Хоть это и не слишком практично.

Внутри объекта появится сама стоянка для автотрейлеров, санузел и подсобка. Вечером фасад будет украшать декоративная подсветка.

Разрешение на строительство действует до 12 апреля 2024. На момент написания публикации никаких работ на площадке мы не заметили.

Откроется ли действительно прокат трейлеров, ставших популярными в пандемию, в новом здании — большой вопрос. Воплотить задуманное мешают санкции, связанные с СВО. Как отмечал соинвестор проекта Андрей Загарин, трейлеры частично производятся в Италии, частично в Германии. Бизнесмены планировали параллельно строить и закупать машины.

Партнеры рассматривали различные варианты, как можно использовать построенный гараж, пока не появится возможность приобрести автопарк. К примеру, сдавать красивое помещение в аренду автосалону б/у машин.

Спорт под небом

Новый для первичного рынка жилья застройщик «Т-Строй» возведет шестнадцатиэтажный дом на ул. Никитина, 10, прямо напротив элеватора. Это будет одноподъездная Г-образная постройка с «хулиганскими» выемками на фасадах и плавными линиями панорамно остекленных лоджий.

ул. Никитина, 10 и Никитина 12. "Структура"/"Т-Строй" ул. Никитина, 10 и Никитина 12. "Структура"/"Т-Строй"

На каждом этаже расположатся по 13 небольших квартир. На первом — коммерческие помещения. Внизу, на земле, приготовили место для детской площадки, а вверху, на кровле — для спортивной.

Власти одобрили строительство, когда компания расширила участок, купив соседние 10 соток, и добавила туда дополнительные парковочные места.

Разрешение на строительство выдали до 29 июля 2025 года.

Пара «шотладцев» и «южан»

И про объекты, которые будут находиться не в центре Барнаула.

Специализированный застройщик «Шотландия» возведет еще один многоэтажный дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 2023. Это будет четвертое строение по адресу ул. Солнечная Поляна, 69.

Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры. ГК «Союз».

Дом возведут в стиле «европейская классика», лаконичном, сдержанном и эффектном.

Фасады украсят полуколоннами, портиками и карнизами. Г-образные и линейные решены в естественных и спокойных тонах — бежевых, коричневых и серых. Все объемные архитектурные элементы особенно выделятся в темное время при декоративной подсветке. Лоджии застеклят панорамными окнами.

Разрешение на строительство действует до 1 февраля 2025 года.

Кроме того, «Шотландия» возведет два корпуса на ул. 6-ой Нагорной, 15г/1. Девелопер представлял на градсовете 16-этажные дома на 200 квартир с подземным паркингом. Построить их должны до 18 июля 2025 года.

Проект жилых комплексов на Южном от "Адалин-строй". Предоставлено altapress.ru.

Получила разрешение на старт и третья очередь «Адалина на Южном», по адресу Южный тракт, 15. Сюда входит сразу четыре корпуса по проекту голландских архитекторов. Документы действуют до 12 июля 2026 года.