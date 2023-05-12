Голые кирпичные стены в центре города продают за 13,9 млн рублей в Барнауле

Площадь голой трешки немаленькая - 82,5 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 168 тыс. рублей.
Квартира находится на последнем, 12-м этаже в ЖК "Столичный". Отсюда виден почти весь центр Барнаула.
В квартире - свободная планировка. При желании, площадь квартиры можно увеличить за счет второго этажа.
В комнатах еще не сделали косметический ремонт. Нет и мебели. Однако готов оригинальный дизайнерский проект.
Судя по нему, квартира будет оформлена в темных, красных и белых тонах. На первом этаже будет располагаться кухня, совмещенная с гостиной. А на втором - просторная спальня.
В подарок к покупке квартиры владелец предлагает мешки штукатурки и цемент. Также в собственности есть два подземных парковочных места и кладовка в 10 кв. м.