Голые кирпичные стены в центре города продают за 13,9 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру без отделки и мебели продают за 13,9 млн рублей в Барнауле. Она находится на улице 1905 года, 25.

Площадь голой трешки немаленькая - 82,5 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 168 тыс. рублей.

Квартира находится на последнем, 12-м этаже в ЖК "Столичный". Отсюда виден почти весь центр Барнаула.

В квартире - свободная планировка. При желании, площадь квартиры можно увеличить за счет второго этажа.

В комнатах еще не сделали косметический ремонт. Нет и мебели. Однако готов оригинальный дизайнерский проект.

Судя по нему, квартира будет оформлена в темных, красных и белых тонах. На первом этаже будет располагаться кухня, совмещенная с гостиной. А на втором - просторная спальня.

В подарок к покупке квартиры владелец предлагает мешки штукатурки и цемент. Также в собственности есть два подземных парковочных места и кладовка в 10 кв. м.