Большую четырехкомнатную квартиру продают за 22,5 млн рублей в Барнауле. Она находится напротив парка "Изумрудный" - в микрорайоне ВРЗ, на Ленской улице, 1В.

Гигантскую четырешку рядом с парком "Изумрудный" продают за 22,5 млн рублей в Барнауле

Квартира действительно очень просторная - целых 220 кв. м. Цена одного "жилого квадрата" тоже немаленькая - 102 тыс. рублей.

Четырешка находится на предпоследнем, пятом этаже в доме клубного типа. Владельцы отмечают закрытую охраняемую территорию с прямым выходом в парк "Изумрудный". Кроме того в доме живут респектабельные соседи.

"Расположение в тихом центре, посторонние звуки городской среды отсутствуют", - замечают хозяева квартиры.

В квартире частично выполнен свежий ремонт. Владельцы обновили стены прихожей, жилых комнат и коридора. На полу проложили паркетную доску. Также установили систему приточной вентиляции.

Здесь есть светлая кухня со столовой, просторная гостиная с книжным шкафом и аквариумом и три отдельные спальни. Дополнительно имеются гардеробная и два санузла. Один из них с прачечной.

Во дворе дома предусмотрены подземная и наземная парковка, а также есть уютная беседка для барбекю и современная детская площадка.