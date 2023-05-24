Гадание на кофейной гуще. Барнаульский риэлтор о том, в какую недвижимость лучше вкладываться прямо сейчас

Прогноз изменения стоимости квартир в будущем Дмитрий Дворядкин, директор компании «Династия 24», называет гаданием на кофейной гуще — неизвестно, какие еще потрясения ждут страну и рынок. И все же по косвенным признакам можно предположить, как будет развиваться рынок недвижимости. Чего ожидать инвесторам и куда сейчас стоит вкладывать деньги, он рассказал altapress.ru.

Падения не будет

Сейчас цена квадратного метра жилья в Барнауле уже перешагивает 130–150 тыс. рублей.

Растут ставки по ипотеке. Рабочая, без скидок и госпрограмм, варьируется от 11 до 13%. Дмитрий Дворядкин называет ее заградительной, то есть той, которая сдерживает спрос.

«Соответственно, людей, которые готовы что-то покупать с привлечением ипотечного кредита, очень и очень мало, — говорит он. — На рынок выходят те, кому действительно требуется решить свой жилищный вопрос. А их всегда было меньшинство».

За счет сдерживание спроса, цена на квартиры, скорее всего, не будет резко взлетать. Но и расти не перестанет, по крайней мере, в Барнауле. Все из-за дефицита новостроек, хороших локаций и квартальной застройки и, конечно, инфляции.

Сейчас в Барнауле продают в два раза меньше квартир, чем 2021 году, при этом строят на треть меньше. Как отмечает эксперт, нехватку жилых комплексом могут создавать искусственно, оставляя в резерве целые дома и не продавая все, что возводят сейчас.

Деньги. Инвестиции. pixabay.com.

Не помогает цене и финансирование по экскроу-счетам, которым так недовольны строители. Банки теперь оказывают большое влияние на рынок новостроек.

«Можно сказать однозначно: цены на недвижимость растут всегда, — добавил Дмитрий Дворядкин. — Другой вопрос, что в какой-то момент времени, в течение одного-полутора лет они могут скорректироваться, чуть снизиться. Но позже все равно продолжат расти».

Как отметил риелтор, сейчас как раз наступает время баланса: квартиры покупают и продают достаточно хорошо, но без ажиотажа. Поэтому предпосылок для падения цен в Барнауле пока нет.

Все взвесить

Дмитрий Дворядкин заключил, что сейчас — не лучшее время для инвестиции в жилищную недвижимость в Барнауле. Однако, если подойти к процессу осознанно, выбирать те комплексы, локации и правильные моменты входа, то все еще по-прежнему можно приумножать капитал.

«Пойти на «Авито», что-то купить, через годик продать и заработать 400-700 тыс. рублей, как это было раньше, — так лучше не делать, — сказал риелтор. — Нужно думать, рассчитывать перспективы. Важно собрать всю информацию и понимать примерную доходность и т.д.».

Санкт-Петербург. Канал Грибоедова. unsplash.com.

Интересно, что сейчас предприимчивые барнаульцы переключили взгляд на недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и причерноморских городах.

«С этими локациями всегда все более-­менее стабильно, эти локации продолжают притягивать к себе инвесторов, — сказал риелтор. — Но опять же, нужно правильно выбирать локации, если хотите приумножить капитал. Нельзя бездумно купить долевку по первому попавшемуся рекламному щиту. Может случится так, что продать объект будет тяжело после какого-то периода, везде свои нюансы».

Нравится барнаульцам и недвижимость в Новосибирске — уровень жизни в сибирской столице более привлекателен. А средняя стоимость жилья у нас примерно одинаковая — 100 тыс. рублей.

Окраины — в тренде

А вот на рынке нежилых помещений есть, где разгуляться. Как отмечает Дмитрий Дворядкин, после коронавируса и других непростых потрясений последний лет, вдруг стало ясно, что экономика в России активно развивается. Потребуются помещения под развитие нового бизнеса и расширение действующего.

В нише коммерческой недвижимости сложился глобальный дефицит. «Их не хватает ни для производства, ни для технопарков, ни для работы с документами, — сказал риелтор. — Кто заселяет офисные центры в Барнауле? К нам стали заходить крупные игроки. Наши цены для них, прямо скажем, — копейки».

Вид на Барнаул, панорама Барнаула, дома. Дмитрий Лямзин.

В пример он привел многочисленные банки, которые забирают лучшие городские локации. ««Альфа-банк» поселился в бывшем Доме быта, «ВТБ» — в нескольких бизнес-центрах, включая, Шумакова, 23а, Малахова, 88в, — перечислил риелтор. — Огромные площади, тысячи квадратных метров одномоментно занимают банкиры, садят туда, например, свои кол-центры».

Не отстают и офисы производственных компаний — птицефабрик, зерноперерабатывающей промышленности и т. д.

При этом собеседник подчеркнул, что особенным спросом, вопреки ожиданиям, у арендаторов пользуется коммерческая недвижимость в спальных районах. «В центре площади никому не нужны, их не могут сдать по 300 рублей за кв. м, — утверждает он. — В спальниках она превышает 1,5 тыс. рублей за кв. м».

Не быть спекулянтом

«Мы видим, что стоимость коммерческих помещений бьет мыслимые и немыслимые рекорды — 170–200 тыс. рублей за кв. м. Это говорит о колоссальном спросе, который в ближайшее время будет только расти», — подчеркнул Дмитрий Дворядкин.

Дмитрий Дворядкин, гендиректор агентства недвижимости «Династия 24». Фото Дмитрия Лямзина

Рынок нежилых помещений динамично развивается, все время появляются новые продукты. Риелтор привел в пример девелоперов, которые предлагают не просто помещение, а готовый бизнес с ремонтом и даже готовым арендатором и системой управления покупаемых площадей.

«Это пользуется у нас просто космическим спросом, поэтому есть смысл посмотреть в эту сторону, — советует собеседник. — Это намного интереснее, чем быть челноком, который «купил долевку — продал» — и так по кругу. Никакие это на самом деле не инвесторы, а спекулянты, которые для экономики приносят больше вреда, чем пользы».

Он отметил, что современный инвестор — тот, кто зарабатывает на купленных у застройщика акциях, либо тот, кто использует помещение для увеличения капитала, а не для купли и продажи с наценкой.