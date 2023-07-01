Евротрешку с жизнерадостными детьми продают напротив сквера Химиков в Барнауле

Трехкомнатную квартиру с евро-ремонтом продают за 8 млн рублей в Барнауле. В доме живут довольно жизнерадостные дети. Квартира находится на улице Эмилии Алексеевой, 10.

Площадь трешки составляет 59,7 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 134 тыс. рублей.

Квартира находится на третьем этаже в ЖК «Космонавты» на территории парковой зоны сквера Химиков. Судя по фотографиям двора, в доме живут очень жизнерадостные дети - только посмотрите на эту девочку в желтом костюме.

"Очень порядочные, доброжелательные соседи. Всегда придут на выручку в сложную минуту в решении любого вопроса", - отмечают владельцы.

В квартире сделали свободную планировку. Так просторную гостиную поделили на три зоны - столовая, зона отдыха и рабочее место. Поодаль расположена кухня.

Детскую комнату оформили для детей любого возраста. На одну из стен повесили большую грифельную доску, на которой можно рисовать и делать важные заметки. Отдельно расположена спальня родителей.

Во дворе дома не слышно шума дорог, он обнесен забором. Детская площадка идеально просматривается из окна. Камеры наблюдения охватывают весь периметр и работают бесперебойно.

Рядом с домом очень много детских садов, школ с различным образовательными уклонами, поликлиники, больницы.