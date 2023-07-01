Евротрешку с жизнерадостными детьми продают напротив сквера Химиков в Барнауле

Площадь трешки составляет 59,7 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 134 тыс. рублей.
Квартира находится на третьем этаже в ЖК «Космонавты» на территории парковой зоны сквера Химиков. Судя по фотографиям двора, в доме живут очень жизнерадостные дети - только посмотрите на эту девочку в желтом костюме.
"Очень порядочные, доброжелательные соседи. Всегда придут на выручку в сложную минуту в решении любого вопроса", - отмечают владельцы.
В квартире сделали свободную планировку. Так просторную гостиную поделили на три зоны - столовая, зона отдыха и рабочее место. Поодаль расположена кухня.
Детскую комнату оформили для детей любого возраста. На одну из стен повесили большую грифельную доску, на которой можно рисовать и делать важные заметки. Отдельно расположена спальня родителей.
Во дворе дома не слышно шума дорог, он обнесен забором. Детская площадка идеально просматривается из окна. Камеры наблюдения охватывают весь периметр и работают бесперебойно.
Рядом с домом очень много детских садов, школ с различным образовательными уклонами, поликлиники, больницы.