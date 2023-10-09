Если не побоятся. В барнаульскую Гору врежут гараж

Мастерская Владимира Золотова представила проект гаража с выходом на кровлю. Объект частично встроится в Гору. Расскажем, что думают об этой смелой затее члены градсовета.

Гараж должен появиться на ул. Мамонтова, 145, на северной части Горы, которая ведет к логу на ул. Фомина. Сейчас участок зарос кленом, а с земли еще не убрали фундаменты снесенного жилья.

Чтобы возвести объект, архитектор предлагает срезать часть массива, укрепить его и заглубить в Гору второй этаж – там будут подсобные помещения. Первый этаж займет въезд.

В будущем гараж будет длинным и займет 1,5 тыс. кв. м. Сейчас же заказчик планирует поработать над первой очередью – это примерно пятая часть от прогнозируемого объема.

У строения будет выход на кровлю. Фасад украсят архитектурной подсветкой.

Дизайн гаража пришелся по вкусу экспертам. Все обсуждение объекта строилось вокруг технических решений: чтобы возвести гараж нужны серьезные и дорогостоящие инженерные работы по укреплению склона.

Архитектор Сергей Боженко и вовсе выступил против проекта.

«Топоним «Гора» не должен нас вводить в заблуждение, - сказал эксперт. - Она не каменная, а грунтовая, сложенная из просадочных и водопроводящих пород. На мой взгляд, нельзя подрезать этот массив – это техническая ошибка. Не дай бог обнажим водоносные слои: начнется катастрофа».

Боженко предлагает вдоль красной линии устроить дополнительные подпорные стенки.

Проект гаража на ул. Мамонтова, 145. Мастерская Владимира Золотова

С ним не согласился архитектор Петр Анисифоров: «Примеров таких построек очень много, работы по сохранению технически можно провести».

Архитектор Евгений Башкиров вспомнил о непростом уполаживании Нагорного парка и порекомендовал заказчику задуматься о цене вопроса. Быть может, при детальном анализе, он передумает.

Председатель совета Андрей Федоров поделился своим единственным опасением: заказчик, получивший разрешение, срежет часть горы и только потом поймет, что не потянет проект.

Владимир Золотов заверил, что заказчик – строительная компания, поэтому знает, на что идет, и готов к большим тратам.

Проект согласовали, порекомендовав предоставить мэрии экспертные заключения по работам со склоном.