10 октября
﻿
Недвижимость

Если не побоятся. В барнаульскую Гору врежут гараж

Мастерская Владимира Золотова представила проект гаража с выходом на кровлю. Объект частично встроится в Гору. Расскажем, что думают об этой смелой затее члены градсовета.

Проект гаража на ул. Мамонтова, 145.
Проект гаража на ул. Мамонтова, 145.
Мастерская Владимира Золотова

Гараж должен появиться на ул. Мамонтова, 145, на северной части Горы, которая ведет к логу на ул. Фомина. Сейчас участок зарос кленом, а с земли еще не убрали фундаменты снесенного жилья.

Чтобы возвести объект, архитектор предлагает срезать часть массива, укрепить его и заглубить в Гору второй этаж – там будут подсобные помещения. Первый этаж займет въезд.

В будущем гараж будет длинным и займет 1,5 тыс. кв. м. Сейчас же заказчик планирует поработать над первой очередью – это примерно пятая часть от прогнозируемого объема.

У строения будет выход на кровлю. Фасад украсят архитектурной подсветкой.

Дизайн гаража пришелся по вкусу экспертам. Все обсуждение объекта строилось вокруг технических решений: чтобы возвести гараж нужны серьезные и дорогостоящие инженерные работы по укреплению склона.

Архитектор Сергей Боженко и вовсе выступил против проекта.

«Топоним «Гора» не должен нас вводить в заблуждение, - сказал эксперт. - Она не каменная, а грунтовая, сложенная из просадочных и водопроводящих пород. На мой взгляд, нельзя подрезать этот массив – это техническая ошибка. Не дай бог обнажим водоносные слои: начнется катастрофа».

Боженко предлагает вдоль красной линии устроить дополнительные подпорные стенки.

Проект гаража на ул. Мамонтова, 145.
Проект гаража на ул. Мамонтова, 145.
Мастерская Владимира Золотова

С ним не согласился архитектор Петр Анисифоров: «Примеров таких построек очень много, работы по сохранению технически можно провести».

Архитектор Евгений Башкиров вспомнил о непростом уполаживании Нагорного парка и порекомендовал заказчику задуматься о цене вопроса. Быть может, при детальном анализе, он передумает.

Председатель совета Андрей Федоров поделился своим единственным опасением: заказчик, получивший разрешение, срежет часть горы и только потом поймет, что не потянет проект.

Владимир Золотов заверил, что заказчик – строительная компания, поэтому знает, на что идет, и готов к большим тратам.

Проект согласовали, порекомендовав предоставить мэрии экспертные заключения по работам со склоном.

5,2 тыс. кв. м – площадь участка;
303 кв. м. – площадь первой очереди.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость