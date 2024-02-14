Еще один многоквартирный крепыш появится у Ковша в Барнауле

«Жилищная инициатива» построит второй корпус «Родных берегов» на ул. Промышленная, 10. Участок огромный - целых 12 тыс. кв. м. Поэтому и объект здесь поместится немаленький. Проект многоквартирного дома планируют рассмотреть на ближайшем градостроительном совете. Что о нем пока известно – расскажем в материале altapress.ru.

С детским садом и электростанцией

ЖК «Родные берега» застройщик позиционирует как «новое дыхание» исторического центра и часть реновации прибрежной полосы.

Поблизости – исторические здания и музеи, магазины, кафе, детские сады и школы. Рядом также парки, прогулочная набережная, ул. Мало-Тобольская, пр. Ленина и удобный выезд из города. На противоположном берегу Оби – пляжи, лодочная станция, яхт-клуб.

В повестке грядущего заседания указано, что эксперты будут рассматривать многоквартирный дом с объектами общественного назначения, подземной автостоянкой, помещениями для дневного пребывания детей дошкольного возраста.

То есть, с большой вероятностью, на первом этаже многоквартирника будут магазины и частный детский сад.

Промышленная, 10. 2ГИС

Дом будет соседствовать с историческим объектом – зданием первой городской электростанции. Сейчас оно также принадлежит «Жилищной инициативе». Ранее застройщик сообщал о намерениях отреставрировать памятник. Если он воплотит задуманное, у жильцов есть шанс получить интересное общественное место.

Что уже построили

При беглом взгляде на публичную кадастровую карту ясно, что на участке, площадью 12 тыс. кв. м, достаточно места, чтобы разместить дом аналогичный соседним «Родным берегам» – на ул. Промышленной, 6. Поэтому мы напомним об этом объекте.

Промышленная, 10 на кадастровой карте. egrp365.org

На ул. Промышленной, 6 над двором, холлами и коридорами поработали дизайнеры. Здесь есть квартиры с персональным входом и верандой на первых этажах и террасой на крыше – на последних. Кладовые и подземный паркинг, разумеется, прилагаются.

Квартир здесь всего-то 676. В каждой – на полу есть стяжка с дополнительным слоем звукоизоляции и входная металлическая дверь.

Жилье на Ковше Анна Зайкова

Ранее altapress.ru нашел в этом доме одни из самых дорогих квартир в Барнауле. На момент публикации, объект под номером 325 на последнем 24-м этаже второго блока продавали за 28,4 млн рублей. Общая площадь – 165 кв. м. Итого 172 тыс. рублей за квадрат.

В этой квартире свободная планировка, пара несущих балок посреди квартиры, три санузла и почти 30 кв. м террасы на крыше. Что с нее, что из квартиры открывается прекрасный вид на Обь, хозяйственные корпуса и Ковш, который все еще планируют засыпать и застроить. Собственно, на его берегу и стоит дом.

Планировка квартиры в "Родных берегах" за 28 млн рублей. barnaul-gi.ru

Выходят окна также на противоположную сторону, открывая вид на город.

Находил altapress.ru в «Родных берегах» и квартиры с необычными планировками – все они находятся в месте «сгиба» дома.

Например, сверху трехкомнатный вариант напоминает топорик – с маленьким древком и небольшим лезвием. Из особенностей: слегка сложенная «книжкой» лоджия, вытянутая гостиная и восьмиугольная огромная спальня почти что в форме груши.

Несмотря ни на что покупателям такой вариант нравится. На момент публикации, 14 из 19 таких же квартир на ул. Промышленной, 6 уже были заняты.

Подтвердятся ли наши ожидания, сможете узнать вечером 15 февраля после заседания градостроительного совета.

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