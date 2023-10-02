Элегантную четырехкомнатную квартиру для любителей гор продают в Барнауле за 9,9 млн рублей.

Общая площадь четырешки 100 кв. м. Один жилой квадрат тут стоит 99 тыс. рублей.
На кухне есть вся бытовая техника, милый синий диван и прозрачный стол. На такой кухне точно захочется готовить очаровательные панкейки.
Посреди коридора висят красивые фотообои в виде гор. Любите Алтая заценят.
В квартире выполнена узаконенная перепланировка по продуманному дизайн-проекту. Три спальни, при этом комната родителей располагается вдали от детских.
Также имеется два современных кондиционера Balu.
Владельцы отмечают большую кладовку и гардеробную, куда можно положить все вещи и примеряться прямо как в фильмах.
На площадке всего три квартиры, а сами соседи не шумные и респектабельные.
Рядом есть хорошие школы и детские сады, поликлиника, ТЦ Пионер, парк "Изумрудный" и Площадь Октября.
Сама четырешка на 12 этаже из 14 имеющихся.
Ранее мы рассказывали почему уже восемь лет не могут застроить пустырь на улице Смирнова.