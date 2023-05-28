Двушку в чистом подъезде продают за 4,4 млн рублей в Барнауле

Ремонт косметический, комнаты изолированные.

Имеется кондиционер. Во дворе есть шлагбаум. Ведется видеонаблюдение за придомовой территорией в целях безопасности жильцов.

Немаловажно - чистый подъезд.

Правда, фото подъезда не предоставлено.

Между тем Алтай обогнал Москву по доходности инвестиций в недвижимость. Возглавил рейтинг доходности инвестиций в недвижимость Красноярский край. Здесь в 2018-2022 годах с учетом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 19,7% годовых. В регионе достаточно быстро дорожала недвижимость как на побережье Черного моря, так и в столице края. Кроме того, в крае довольно много высокими темпами строилось жилье.

Второе место в рейтинге досталось Республике Алтай. Здесь доходность за пять лет составила 18,2%, а без учета сдачи в аренду — 15,5%. На третьей строчке разместилась Республика Адыгея, которая показала очень схожую динамику — прирост составил 15,9%.