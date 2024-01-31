Двушку с прозрачной комнатой продают в Барнауле за 8,5 млн рублей

Общая площадь двушки 47,5 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 180 тыс. рублей.
Квартира располагается на 16 этаже 17-ти этажного дома. Кстати, высота потолков тут почти три метра.
Ремонт в квартире действительно интересный. Такие обычно можно встретить в модных пабликах. Скорее всего, владелец такими и вдохновлялся.
Первое, что бросается в глаза — диван. Он ярко выделяется на фоне квартире, хотя его цвет нельзя назвать ядерным. Все мило сочетается.
Из уютной гостевой можно без труда попасть в спальню — она отделена прозрачной перегородкой. При этом есть шторы, чтобы в случае чего отделить комнату от лишних световых шумов.
Кухня, как и вся квартира, функциональная и красивая. На ней также умещается обеденный стол с видом на город.
В санузле есть удобная ванная, а рядом с унитазом беде.
Расположение дома комфортное — самый центр города.
Ранее стало известно, что за квартиру в интересном стиле продают в Барнауле за 13,9 млн рублей.
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