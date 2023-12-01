Огромный коттедж в экологически чистом месте продают за 23,9 млн рублей. Он располагается по адресу муниципальное образование Барнаул, рабочий пос. Южный.

Двойной коттедж утопающий в зелени продают в Барнауле за 23,9 млн рублей.

Общая площадь коттеджа 315 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 75 тыс. рублей.

Дом разделен на две части с отдельными входами, с возможностью объединения в единое помещение.

Меньшая часть дома — 105 кв. м. без ремонта (свободная планировка с возможностью планировать на свое усмотрение). Планировалась как отдельная квартира (на первом этаже с кухней-гостиной, холлом, с/у и двумя спальнями и ванной комнатой на втором этаже).

Этот уютный дом будет интересен для большой семьи, желающей проживать вместе, но в то же время раздельно. Например, два поколения одной семьи.

Также можно использовать меньшую половину как небольшую гостевую квартиру на втором этаже и гаражом на первом этаже.

Большая часть дома — 210 кв. м. с ремонтом.

На первом этаже располагается входная дверь металлическая с панелью из натурального дуба, холодный тамбур с окном, прихожая с небольшой гардеробной и высокими остекленными с фацетом распашными дверями из натурального дерева, выполненной на заказ. Далее - санузел с окнами, унитаз и душ.

Лестничный холл, гостиная, кухня, столовая. В кухне встроенная мебель из натурального дерева. Также имеется камин из египетского золотистого мрамора и травертина. Он создает уют и очень хорошо согревает длинными холодными зимними вечерами. А светлая столовая с тремя большими закругленными окнами и выходом на террасу позволяет собрать большую семью за одним столом до 15 человек.

На всем первом этаже на полу керамогранит и теплые полы (очень комфортно и тепло зимой, прохладно летом). Потолки комбинированные (гипсокартон, натяжные). На стенах обои.

Двойной коттедж утопающий в зелени продают в Барнауле за 23,9 млн рублей. "Авито"

На второй этаж ведет монолитная лестница, парящая в воздухе, с кованным ограждением ручной работы. В лестничном проеме большое окно, что делает лестницу очень светлой.

На втором этаже имеются холл-библиотека с витражом ручной работы и три спальни.

На участке расположена бревенчатая, рубленная в ручную баня, зона отдыха с бассейном и деревянным настилом для любителей загорать.

Большая терраса позволяет приятно проводить время, особенно вечером, под пение птиц, когда в саду цветут многочисленные растения, вдыхая ароматы.

Также на территории большое количество декоративных растений — дерен, можжевельники, калина, хосты, декоративный красный шиповник, белая сортовая сирень, пузыреплодник, жасмин, золотистая смородина, гортензия, спиреи разных сортов, пионы, роза, жимолость и др. Растения подобраны так, что на участке постоянно есть цветущие.

Ранее сообщалось, что проект торгового кластера у правого берега Оби вновь потребовали полностью переработать.