6 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Недвижимость

Дворец в самом центре Барнаула продают за 11,9 млн рублей

Самый настоящий дворец продают в Барнауле за 11,9 млн рублей. Он располагается по адресу ул. Партизанская, 151.

Дворец в самом центре Барнаула продают за 11,9 млн рублей.
Дворец в самом центре Барнаула продают за 11,9 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь трехкомнатной квартиры 73,7 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 161 тыс. рублей.

Квартира включает в себя все, что необходимо для комфортной жизни. Внутри сделан прекрасный дизайнерский ремонт в классическом стиле с итальянским оттенком.

Все двери изготовлены из натурального дерева ясеня. Каждая деталь продумана, начиная от освещения, заканчивая элементами декора. Вся мебель и бытовая техника, кроме дивана в кухне-столовой остается новым хозяевам.

В спальне есть встроенный шкаф не только с наружными красивыми элементами, но и с организованным внутренним пространством для хранения одежды и обуви.

Детская оборудована для двух детей.

Отмечается, что лоджия расширяет пространство квартиры. При этом вживую квартира смотрится еще красивее.

Ранее сообщалось, что коттедж с двумя гаражами продают в пригороде Барнаула по привлекательной цене.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Прозвучат хиты «The Beatles»
«Галерейник» на свежем воздухе
«Песни Победы» в стиле джаз
Что будет на фестивале «Гаражка»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость