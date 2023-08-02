Дорогие офисы продают в прозрачном здании с террасой и уникальной «управляшкой» в центре Барнаула

В восьмиэтажном бизнес-центре О2 на ул. Партизанская, 70, который барнаульцы уже успели прозвать «аквариумом», продают офисные помещения: с ремонтом и без, с просторной террасой и просто панорамным остеклением. Подробнее о самом объекте, сроках строительства и ценах — в материале altapress.ru.

О2 — многофункциональный центр для различных услуг, который вызывал оживленные дискуссии на заседаниях градостроительного совета. Первый и второй этажи займет ритейл и бьюти-мастерские, с третьего по пятый - офисы с отделкой. Помещения свободного назначения с террасами будут на последних этажах.

Здание своей прозрачностью будет напоминать аквариум: стеклянный незеркальный периметр, разделенный фасадами из перфорированного алюминия, покажет жизнь офиса.

Собственная управляющая компания будет следить, чтобы фасад не закрыли рекламой.

Кроме того, она займется доставкой еды, заказом такси, бухгалтерским сервисом, а также брокериджем. То есть самостоятельно подберут арендаторов для приобретенных инвесторами помещений, распределят прибыль и предоставят отчетность. Как рассказывали представители застройщика на презентации проекта, такой подход появляется в Барнауле впервые.

Бизнес центр построят по технологии сухой сборки: произведут все необходимое на заводе и возведут здание, как конструктор. Срок сдачи назначили на 2024 год.

Что предлагают покупателям

В здании продают помещения от 16 до 510 кв. м. Средняя стоимость одного квадратного метра— около 140 тыс. рублей.

Рассмотрим несколько предложений.

Проект многофункционального офисного центра О2 на ул. Партизанская, 70-74. Архитектурное бюро «Салют».

Самое роскошное — представительский офис на восьмом этаже площадью 510 кв. м. Его цена — 68 млн рублей. К этому прилагается черновая отделка, горячее и холодное водоснабжение, вентиляция и потолки высотой 3,3 м. К тому же, это единственное помещение с террасой, которое еще можно купить в этом здании.

На седьмом этаже есть офис свободной планировки с черновой отделкой площадью 187 кв. м. Его продают за 25 млн рублей.

В 10 млн рублей обойдется покупка бьюти-мастерской на втором этаже. Ее площадь 70 кв. м. Здесь застройщик уже предлагает ремонт: гипсокартонные перегородки с шумоизоляцией, оклеенные обоями, напольное покрытие, окрашенный в стиле лофт потолок, светильники, розетки, выключатели и т. д. Бонус — световая панель на фасаде здания, где можно менять изображение.

Офис с тем же ремонтом поменьше — всего 40 кв. м за 5,8 млн рублей. Он находится на третьем этаже центра.

И, наконец, небольшой офис в 16,9 кв. м за 2,3 млн рублей. Тоже с ремонтом.

Ранее altapress.ru рассказывал о другом офиснике с дорогими помещениями в центре Барнаула. Это бывший недострой «СтройГАЗа» у налоговой.