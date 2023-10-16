Домики «ласточек». В Барнауле одобрили проекты остроумного спецмагазина и непростой автомастерской

Остроумный объект
Мастерская «АльфА-ПроекТ» представила эскиз специализированного магазина автомобильных товаров. Одноэтажный объект построят на ул. Власихинская, 148ж.
Он встанет рядом уже построенным торговым зданием на участке, который заказчик взял в аренду.
Почти прямоугольный магазин будет состоять из металлокаркаса, облицованного сэндвич- и рельефными композитными панелями, а также металлокассетами. Внешний вид фасадов сочетается с обликом существующего здания.
В здании будет торговый зал и бытовые и складские помещения. Цокольный этаж не проектировали.
Существующий пешеходные зоны соединят трехметровым тротуаром. У здания запланировали 11 парковочных мест. Как отметил представляющий проект архитектор Вадим Ломакин, можно добавить еще места – на участке теплотрассы. Для этого нужны дополнительное согласие.
Зампредседателя градостроительного совета Антон Воробьев отметил, что это точно потребуется, ведь спроектированных парковочных мест явно недостаточно.
Не хватает и специальных мест для рекламных вывесок.
«Красивый комплекс в проекте, но если смотреть на реализованное здание, улепленное, извините, разноплановой рекламой, - сказал архитектор Евгений Башкиров. - Это две большие разницы. Вы не предусмотрели конкретное размещение рекламы, которая в конечном счете формирует весь фасад».
Член совета Сергей Боженко предложил согласовать проект: «Автор продемонстрировал остроумное эстетического решение главного фасада».
Проект одобрили, поручив исправить замечания.
3,7 тыс. кв. м – площадь участка;
310 кв. м – площадь застройки.
С чувством ритма
Проект здания по ремонту автомобилей на Павловском тракте, 333 рассмотрели в третий раз. В первом эскизе компании «Структура» эксперты критиковали внешний облик здания, а при втором показе попросили сместить объект.
Заказчик хотел разместить на своем участке два двухэтажных зданий. Но в перспективе они могли помешать развитию ул. Звездной.
Ранее мы рассказывали, что в районе предполагаемого продолжения этой улицы сложилась непростая бюрократическая ситуация. Участки, нарезанные федеральными ведомствами и проданные частниками, частично захватили территорию будущей дороги.
Проблему исправляют постепенно, договариваясь с каждым собственником участков отдельно.
Так на прошлом заседании члены совета убедили заказчика повернуть один из корпусов параллельно ул. Звездной, а не перпендикулярно. Это раскроет возможность пропуска грузового транзита из Власихинского промышленного узла в Северный.
В переработанном проекте архитекторы пошли дальше и спроектировали одно здание вместо двух. Рядом – открытый проезд по участку.
Новое здание будет одноэтажным. Его административную часть будет видно сразу – у нее панорамное остекление. Внутри будут офисные и санитарно-бытовые помещения. В остальной части здания – пространство для ремонта автомобилей.
«Фасады интересно и грамотно переработаны, в них есть чувство ритма», - заключил архитектор Сергей Боженко.
Проект одобрили.
1,5 тыс. кв. м – площадь застройки.