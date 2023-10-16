Домики «ласточек». В Барнауле одобрили проекты остроумного спецмагазина и непростой автомастерской

На градостроительном совете рассмотрели сразу два объекта для автолюбителей – и на этот раз не гаражи. Об одноэтажных постройках в темных оттенках расскажем в материале.

Остроумный объект

Мастерская «АльфА-ПроекТ» представила эскиз специализированного магазина автомобильных товаров. Одноэтажный объект построят на ул. Власихинская, 148ж.

Он встанет рядом уже построенным торговым зданием на участке, который заказчик взял в аренду.

Почти прямоугольный магазин будет состоять из металлокаркаса, облицованного сэндвич- и рельефными композитными панелями, а также металлокассетами. Внешний вид фасадов сочетается с обликом существующего здания.

Проект специализированного магазина автомобильных товаров на ул. Власихинская, 148ж. «АльфА-ПроекТ» Проект специализированного магазина автомобильных товаров на ул. Власихинская, 148ж. «АльфА-ПроекТ» Проект специализированного магазина автомобильных товаров на ул. Власихинская, 148ж. «АльфА-ПроекТ»

В здании будет торговый зал и бытовые и складские помещения. Цокольный этаж не проектировали.

Существующий пешеходные зоны соединят трехметровым тротуаром. У здания запланировали 11 парковочных мест. Как отметил представляющий проект архитектор Вадим Ломакин, можно добавить еще места – на участке теплотрассы. Для этого нужны дополнительное согласие.

Зампредседателя градостроительного совета Антон Воробьев отметил, что это точно потребуется, ведь спроектированных парковочных мест явно недостаточно.

Проект специализированного магазина автомобильных товаров на ул. Власихинская, 148ж. «АльфА-ПроекТ»

Не хватает и специальных мест для рекламных вывесок.

«Красивый комплекс в проекте, но если смотреть на реализованное здание, улепленное, извините, разноплановой рекламой, - сказал архитектор Евгений Башкиров. - Это две большие разницы. Вы не предусмотрели конкретное размещение рекламы, которая в конечном счете формирует весь фасад».

Член совета Сергей Боженко предложил согласовать проект: «Автор продемонстрировал остроумное эстетического решение главного фасада».

Проект одобрили, поручив исправить замечания.

3,7 тыс. кв. м – площадь участка; 310 кв. м – площадь застройки.

С чувством ритма

Проект здания по ремонту автомобилей на Павловском тракте, 333 рассмотрели в третий раз. В первом эскизе компании «Структура» эксперты критиковали внешний облик здания, а при втором показе попросили сместить объект.

Заказчик хотел разместить на своем участке два двухэтажных зданий. Но в перспективе они могли помешать развитию ул. Звездной.

Ранее мы рассказывали, что в районе предполагаемого продолжения этой улицы сложилась непростая бюрократическая ситуация. Участки, нарезанные федеральными ведомствами и проданные частниками, частично захватили территорию будущей дороги.

Проблему исправляют постепенно, договариваясь с каждым собственником участков отдельно.

Так на прошлом заседании члены совета убедили заказчика повернуть один из корпусов параллельно ул. Звездной, а не перпендикулярно. Это раскроет возможность пропуска грузового транзита из Власихинского промышленного узла в Северный.

В переработанном проекте архитекторы пошли дальше и спроектировали одно здание вместо двух. Рядом – открытый проезд по участку.

Проект здания по ремонту автомобилей на Павловском тракте, 333. «Структура»

Новое здание будет одноэтажным. Его административную часть будет видно сразу – у нее панорамное остекление. Внутри будут офисные и санитарно-бытовые помещения. В остальной части здания – пространство для ремонта автомобилей.

«Фасады интересно и грамотно переработаны, в них есть чувство ритма», - заключил архитектор Сергей Боженко.

Проект одобрили.