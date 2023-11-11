Дом с огромной печкой продают в Барнауле за 24,9 млн рублей.

Общая площадь дома 354 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 70 тыс. рублей.
На фото сразу же бросается в глаза большая печь. Такие обычно были в старинных домах или у тех, кто любит такие дизайны.
Сам ремонт и интерьер достаточно светлый. Красный диван очень сочетается с белыми полом и стенами.
Отдельно хочется отметить лестницу. Только взгляните, какие интересные сочетания. По такой лестнице всегда приятно ходить.
B дoмe есть бoльшaя гocтинaя-столовая c выcoкими пoтолкaми, куxня. два санузла, джaкузи, душ, три спальни и комната отдыха. А также собственная сауна впoдвaльном помeщении. На теpритории поcтpоeн бaнный кoмплекс c бaссейном, однако он требует завершения.
Все выполнено с элементами дерева.
Сам участок облагорожен рулонным газоном, имеется детская площадка.
А всю территорию закрывает надежный забор, который выглядит просто шикарно.
Ранее сообщалось, что ГК Алгоритм презентовала новый жилой комплекс “Прайм”.