13 ноября
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Недвижимость

Дом с огромной печкой продают в Барнауле за 24,9 млн рублей

Коттедж с евроремонтом продают в Барнауле за 24,9 млн рублей. Он располагается по адресу поселок Плодопитомник, ул. Цветочная, 8.

Дом с огромной печкой продают в Барнауле за 24,9 млн рублей.
Дом с огромной печкой продают в Барнауле за 24,9 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь дома 354 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 70 тыс. рублей.

На фото сразу же бросается в глаза большая печь. Такие обычно были в старинных домах или у тех, кто любит такие дизайны.

Сам ремонт и интерьер достаточно светлый. Красный диван очень сочетается с белыми полом и стенами.

Отдельно хочется отметить лестницу. Только взгляните, какие интересные сочетания. По такой лестнице всегда приятно ходить.

B дoмe есть бoльшaя гocтинaя-столовая c выcoкими пoтолкaми, куxня. два санузла, джaкузи, душ, три спальни и комната отдыха. А также собственная сауна впoдвaльном помeщении. На теpритории поcтpоeн бaнный кoмплекс c бaссейном, однако он требует завершения.

Все выполнено с элементами дерева.

Сам участок облагорожен рулонным газоном, имеется детская площадка.

А всю территорию закрывает надежный забор, который выглядит просто шикарно.

Ранее сообщалось, что ГК Алгоритм презентовала новый жилой комплекс “Прайм”.

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