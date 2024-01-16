Дольщики барнаульской новостройки не могут заехать в дом уже несколько лет

Очевидцы рассказали, что строительство дома начали в 2016 году и замораживали несколько раз. Активное строительство началось только в 2020 году, а в марте 2022 года дом был полностью достроен. В нем осталось сделать только подземную парковку.

В августе 2022 года вырыли котлован и снова заморозили стройку. Между тем, ключи обещали выдать уже в декабре 2022 года.

В мае 2023 года инициативная группа из дольщиков добилась создания рабочей группы в администрации, которая взяла дом на контроль и обещала в декабре сдать объект.

Однако все до сих пор идет очень медленно. Нет конкретных сроков сдачи.

Также дольщики не могут добиться компенсации, потому что у застройщика нет денег.

Ранее мы писали, что жилье в новостройках Алтайского края дорожает быстрее инфляции.

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