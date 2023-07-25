25 июля
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Недвижимость

Для богатеньких Буратин. Какие бревенчатые эко-дачи продают в Алтайском крае

Altapress.ru подготовил подборку недешевых эко-дач с Avito, собранных из кругляка.

Дача в СНТ Весняночка.
Дача в СНТ Весняночка.
Avito

Со ставнями

Дачу из кругляка со ставнями продают в СНТ "Весняночка" за 1,9 млн рублей.

Площадь дома – 40 кв. м. Внутри — теплые полы, печь, вода в сезон.

Помимо здания на участке в семь соток находится баня и огород с яблонями, облепихой, клубникой, жимолостью, крыжовником, малиной сливой и вишней. А еще черная-черная беседка, с которой открывается живописный вид.

Дача в СНТ Весняночка.
Дача в СНТ Весняночка.
Avito
Дача в СНТ Весняночка.
Дача в СНТ Весняночка.
Avito
Дача в СНТ Весняночка.
Дача в СНТ Весняночка.
Avito
Дача в СНТ Весняночка.
Дача в СНТ Весняночка.
Avito

С радугой над рекой

Еще один живописный кусочек представлен в объявлении по продаже дома из бруса с отрытой верандой с баней за 2,7 млн рублей. Она находится в Гоньбе.

На участке в семь соток вы не встретите ни одного помидора и огурца — по периметру участка, засеянного газоном, растут только туи.

«Это дача для отдыха!» - пишут ее владельцы. Если посмотреть на зону мангала и террасу с живописным видом на реку, которая становится розовой на закате, - в это легко поверить. На одном из снимков над Обь красиво повисла радуга. Возможно, это зрелище здесь можно будет увидеть не один раз.

За широким стволом

В СНТ «Аэрофлот» продают дачу в 36 кв. м из оцилиндрованного бревна с отделкой. Дом, скрывшийся за большой лиственницей, так и пышет новизной.

К зданию пристроили широкую террасу.

Как отмечают владельцы, участок в шесть соток квадратный, ровный, без уклонов и ям. На нем растет много плодовых деревьев и ягод. На участке также стоит новый деревянный туалет и старая баня.

Все это продают за 1,4 млн рублей.

Дача СНТ «Аэрофлот».
Дача СНТ «Аэрофлот».
Avito
Дача СНТ «Аэрофлот».
Дача СНТ «Аэрофлот».
Avito
Дача СНТ «Аэрофлот».
Дача СНТ «Аэрофлот».
Avito
Дача СНТ «Аэрофлот».
Дача СНТ «Аэрофлот».
Avito

С эксклюзивной отделкой

В СНТ «Строитель» в Покровке продают ни много ни мало «эксклюзивный проект дачи для активного здорового отдыха на берегу Лосихи». Всего за 3,8 млн рублей.

Предлагают Г-образный участок в 17 соток. Здесь есть скважина, камера дистанционного наблюдения, теплицы и сортовые посадки.

От прежних владельцев сохранился кирпичный домик с верандой и деревянная баня. Строят новую дачу из бруса.

«Вновь возведенный дом и ограждение участка изготовлены в едином стиле, из натурального брашированного дерева сибирских пород. Текстура и цветовые переходы обработанной древесины восхищают взгляды и формируют образ эксклюзивности отделки», - пишут владельцы.

Дача в СНТ «Строитель».
Дача в СНТ «Строитель».
Avito
Дача в СНТ «Строитель».
Дача в СНТ «Строитель».
Avito
Дача в СНТ «Строитель».
Дача в СНТ «Строитель».
Avito
Дача в СНТ «Строитель».
Дача в СНТ «Строитель».
Avito

Напротив участка — укрепленный берег с пешеходной зоной и каркасным основанием для размещения пирса. Неподалеку есть песчаный пляж.

Летом ближайший лес полон ягод и грибов. «Во время жары на участке прохладно за счет климатических особенностей местности и раскидистой кроны сибирской сосны и березы», - пишут в объявлении.

У Бухареста

В СНТ "Фиалка" за 5,5 млн рублей предлагают купить круглогодичную дачу неподалеку от «Бухареста» (комплекса отдыха в беседках. - Прим. Ред). Баня с дизайнерским ремонтов, беседка, газ, свет и вода прилагаются.

Также в объявлении подчеркнули, что эти 12 соток подходят для строительства жилого дома.

Дача в СНТ &quot;Фиалка&quot;.
Дача в СНТ "Фиалка".
Avito
Дача в СНТ &quot;Фиалка&quot;.
Дача в СНТ "Фиалка".
Avito
Дача в СНТ &quot;Фиалка&quot;.
Дача в СНТ "Фиалка".
Avito

Кроме того, в объявлении указано, что материал стен дачного дома — бревно, но глянцево-пластиковый вид фасадов говорит об обратном.

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