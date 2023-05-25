27 мая
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Недвижимость

Дачу для адекватных вечеринок продают за 2,2 млн рублей в Барнауле

Дачу продают за 2,2 млн рублей в Барнауле. Она находится в СНТ Обь-1 на Яблочной улице, 2. Здесь можно устраивать дружеские вечеринки - но в правилах приличия.

Дачу для адекватных вечеринок продают за 2,2 млн рублей в Барнауле
Дачу для адекватных вечеринок продают за 2,2 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь дачи составляет 55 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь ровно 40 тыс. рублей.

Домик расположен в живописном месте - на обрыве к реке Обь. Владельцы сделали специальный спуск со ступеньками к песчаному пляжу.

Отсюда открывается волшебный вид на реку. Здесь можно встречать красивые закаты и рассветы. А ночами небо украшают звезды.

"Приезжайте, смотрите, почувствуете великолепную энергетику этого места", - советуют владельцы.

Дом украшен в стиле фахверк. Внутри комнаты отделаны деревом. В доме два этажа. На первом расположены кухня и гостиная. Второй этаж занимают две спальни.

Дача стоит на участке в шесть соток. Здесь построили беседку и баню. Владельцы отмечают, что здесь можно устраивать дружеские посиделки и вечеринки - но обязательно адекватные.

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