Что за светлый домик продают за городом за 30 млн рублей

Уютный загopoдный дoм продают за 30 млн рублей. Он располагается в селе Бобровка, микрорайон Светлый, 33.

Что за светлый домик продают загородом за 30 млн рублей.

Общая площадь двухэтажного дома составляет 266 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 112 тыс. рублей.

Владелец отмечает, что дом находится в конце поселка. Машины почти не беспокоят жителей.

В доме есть теплый гараж на две машины, баня на дровах, уютная гостинная с кухней.

Всего внутри четыре спальни. Все они располагаются на втором этаже.

Ремонт выглядит очень милым и современным.

На улице стоит зона барбекю - мангал, русская печь, казан, а также большая терраса.

По периметру участка посажены кедры - крупномеры, которые уже дают шишки.

Продавец подчеркивает, что газовым котлом можно управлять через телефон.

Вся мебель достанется новым владельцам.

Ранее сообщалось, что трехэтажный коттедж с идеальным бассейном продают в Барнауле за 29,9 млн рублей.