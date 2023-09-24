Трехкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом продают в Барнауле за 17 млн рублей. Она расположена по адресу ул. Пролетарская, 165.

Что за евротрешку в стиле "гранж" продают в Барнауле за 17 млн рублей. "Авито"