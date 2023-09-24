Что за евротрешку в стиле "гранж" продают в Барнауле за 17 млн рублей.

Общая площадь квартиры 92,2 кв. м. Один "жилой квадрат" тут обойдется в 184 тыс. рублей.
Ремонт включает в себя элементы гранжа и лофта.
В просторной евротрешке предусмотрено функциональное использование пространства.
Красивое витражное остекление во всех комнатах позволит наблюдать за городом с птичьего полета, ведь квартира расположена на 24 этаже.
Имеется два санузла, кухня студия с видом на нагорную часть города.
Примечательно, что основная спальня имеет гардеробную зону и отдельный санузел.
Ранее семикомнатную квартиру в три уровня продают в Барнауле за 19 млн рублей.