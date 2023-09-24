25 сентября
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Недвижимость

Что за евротрешку в стиле "гранж" продают в Барнауле за 17 млн рублей

Трехкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом продают в Барнауле за 17 млн рублей. Она расположена по адресу ул. Пролетарская, 165.

Что за евротрешку в стиле "гранж" продают в Барнауле за 17 млн рублей.
Что за евротрешку в стиле "гранж" продают в Барнауле за 17 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь квартиры 92,2 кв. м. Один "жилой квадрат" тут обойдется в 184 тыс. рублей.

Ремонт включает в себя элементы гранжа и лофта.

В просторной евротрешке предусмотрено функциональное использование пространства.

Красивое витражное остекление во всех комнатах позволит наблюдать за городом с птичьего полета, ведь квартира расположена на 24 этаже.

Имеется два санузла, кухня студия с видом на нагорную часть города.

Примечательно, что основная спальня имеет гардеробную зону и отдельный санузел.

Ранее семикомнатную квартиру в три уровня продают в Барнауле за 19 млн рублей.

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