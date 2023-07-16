17 июля
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Недвижимость

Большую четырешку с красной гостиной и синей ванной продают за 12,5 млн рублей в Барнауле

Просторную четырехкомнатную квартиру с необычными разноцветными комнатами продают за 12,5 млн рублей в Барнауле. Она находится на Павловском тракте, 80.

Большую четырешку с красной гостиной и синей ванной продают за 12,5 млн рублей
Большую четырешку с красной гостиной и синей ванной продают за 12,5 млн рублей
Авито

Черышку строили с "королевским размахом", заявляют владельцы. Площадь составляет 188,6 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 66 тыс. рублей.

Квартира находится на девятом этаже из 16 в кирпичном доме. Владельцы отмечают, что окна выходят на три стороны, при этом в квартире не слышен шум с улицы.

Вход в квартиру расположен в большом тамбуре, в котором находятся еще две квартиры. Здесь можно разместить велосипеды, коляски, санки и даже лодку.

В квартире есть внушительный холл на 27 кв. м. с большим шкафом. Из него можно пройти в гостиную в красных тонах. При желании, здесь можно обустроить домашний кинотеатр. Рядом расположена светлая спальня с лоджией и нишей с окном. Здесь есть место для небольшого тренажерного зала или рабочего места.

Также есть большая кухня на 40 кв. м, три санузла и две дополнительные комнаты, которые можно обустроить как детские или гостевые.

Рядом с домом расположены школа и лицей, четыре детских сада. спортивное учреждение.

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