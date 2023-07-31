Без перегибов. Сумрачный ЖК, «лютеранский» научный центр и другие здания, которые появятся в Барнауле

Приехал-уехал
Над эскизом для компании «Сибкоминвест» работал «Алтайгражданпроект».
Дома спроектировали согласно утвержденному в 2020 году проекту межевания. С некоторыми доработками. Проектировщики решили вынести все 235 парковочных места к периметру участка, а дворы корпусов объединить в единый комплекс площадок: для отдыха, игр и физкультуры.
«Решили сделать в дизайнерском варианте. Мы ушли от традиционных прямоугольных и круглых площадок», – рассказал главный инженер проекта Евгений Башкиров.
Так благоустроенная территория получилась большой и полностью пешеходной. Архитекторы оставили лишь возможность для проезда специальной техники.
Руководитель мастерской «Призма» Наталья Кан поинтересовалась, как жильцам доставлять к подъездам тяжелые сумки с дач и что делать при переезде.
В ответ на это Евгений Башкиров порекомендовал решить этот вопрос самим жителям дома: ездить им по проезду или нет. «Может, сделают шлагбаум, поставят знак. Но это для ограничения транзитного движения: что-то привез и уехал», - сказал он.
Директор группы компаний «Алгоритм» Ксения Белоусова посоветовала подумать об этом застройщику, который будет оформлять документацию, потому что жильцы вряд ли придут к единому мнению.
По проекту владельцы квартир будут хранить автомобили в многоуровневом гараже неподалеку от домов.
Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников подчеркнул, что как в эскизе, так и в утвержденном проекте планировки есть большие вопросы по озеленению. Оно, по наблюдениям эксперта, из-за решения объединить площадки «сильно проредилось».
Сумрачные фасады
Что касается самих кирпичных домов, в них спроектированы небольшие квартиры площадью от 22 до 71 кв. м. Жилье будет и на первых этажах. Некоторые помещения отдадут под объекты общественного назначения.
Фасады выполнят в теплом темно-песочном оттенке с вкраплениями темных элементов и вертикальными светло-серыми полосами. Стены украсят стильным панорамным остеклением. «Привлекательная, оригинальная архитектура», - сказал член градсовета Сергей Шадрин.
А вот подсветки зданий вопреки распространенной практике проектировщики не предусмотрели. Они сконцентрировали внимание на освещении двора, входов и тротуаров.
«Мне кажется, что в Барнауле мы перегибаем с подсветкой. Понимаю, если подсвечивают общественные, исторические, новые жилые здания, имеющие панорамный рельеф. Но в спальных районах это не нужно вообще. Это неудобно жителям, возникают отсветы. На фасадах я бы ничего не размещал», – объяснил свою позицию Евгений Башкиров.
Но с его мнением не согласились. Председатель совета Андрей Федоров заметил, что дома находятся на въезде в город, поэтому их нужно выделить. Тем более, что технологии позволяют подсвечивать здания так, чтобы это не мешало жителям.
К тому же, как добавил член градсовета Евгений Носенко, финансовая нагрузка на обладателей квартир небольшая — в подсветке используют энергоэффективные светодиоды.
«Вторая глиссада на крышах дома будет интереснее презентовать Барнаул пассажирам самолетов, которые заходят на посадку», - сказал он.
Проект поддержали, попросив учесть высказанные замечания.
454 квартиры;
19,5 тыс. кв. м — площадь участка;
784 человек — расчетная численность населения.
Научный центр в мотивах кирхи
В Барнауле построят новый корпус научного центра для компании «Ингредико», связанной с созданием сырья для производства сыра и кисломолочной продукции. «Мастерская Золотова» создала необычный проект здания на ул. Луговой, 3а.
Это третье здание на участке. У объекта будет два основных и один антресольный этаж, а также небольшие французские балконы.
Архитекторы разработали сразу два варианта центра. В первом – здание полностью кирпичное, в бело-коричневых тонах. Вкрапления цветных витражей и декоративных элементов предполагали собирать из композитных материалов.
Однако после обсуждения с заказчиком проектировщики решили прийти ко второму варианту – более спокойному в цвете, чтобы не перегружать небольшое здание. Весь белый оттенок на визуализации – металл, коричневый – остается кирпичом.
Территорию по периметру закроют забором, входная группа будет только на углу, открытом для улицы.
Здание украсят вечерней подсветкой.
Мнения разделились
Некоторые эксперты посчитали проект неудачным и несколько «агрессивным» - из-за колористики и пластики фасадов. Его покритиковали за нецельность и попросили «успокоить», выбрав более мелкое членение фасадов и избавившись от шпиля, который в этой архитектуре выглядит «наивно».
Архитектор Сергей Шадрин защитил эскиз, отметив, что здание не ухудшит испорченный «человейниками» район.
Полушутя, он сравнил представленный объект с лютеранской кирхой, которую ему довелось проектировать. «Шпиль бы убрать или сделать базу, чтобы не был как гриб и не парил, как наконечник копья», - добавил эксперт.
Проект поддержал и главный архитектор края Виктор Четошников: «Определенные ограничения не означают, что нужно буквально цитировать окружающую застройку. Главное соблюсти в общем цветовую гамму, масштаб. Застройка исторической части вообще стилистически разнообразна – от классики до барокко и ничего, уживаются. Кажется, это решение хорошее и оригинальное».
С их мнением согласилась и специалист Крайохранкультуры Анна Ситникова, отметив, что участок вынесен за пределы охранной зоны.
В итоге большинство поддержало проект, попросив учесть архитекторов рекомендации.
979 кв. м – площадь участка;
225 кв. м – площадь проектируемого здания.
Мощный центр с антресолью
«Мастерская Золотова» также разработала эскизный проект объекта общественного назначения для оказания услуг. Двухэтажное здание планируют построить на ул. Ткацкой, 85.
Здание будет состоять из железобетонного каркаса, и газобетона закрытого штукатуркой разной фракции. Прямоугольное здание визуально делится на две симметричные части. В двух углах появится по входу, вестибюлю и лестнице. Будет и антресольный этаж.
Чтобы не занимать узкую Ткацкую улицу во время разгрузки или загрузки предметов, на первом этаже здания запроектировали два въезда для автомобилей. Строители сохранят газоны и создадут тротуар. Во дворе спрячется парковка на 24 места.
Проект приняли без доработок.
1,5 тыс. кв. м – площадь участка;
653 кв. м – площадь застройки;
1,4 тыс. кв. м – общая площадь здания.