Без перегибов. Сумрачный ЖК, «лютеранский» научный центр и другие здания, которые появятся в Барнауле

Многоквартирный дом из двух десятиэтажных корпусов возведут на ул. Просторная, 390 — в новом районе Барнаула. Комплекс появится буквально через дорогу от «Леруа Мерлен». Каким будет он и другие новые объекты, представленные на градостроительном совете, расскажет altapress.ru.

Приехал-уехал

Над эскизом для компании «Сибкоминвест» работал «Алтайгражданпроект».

Дома спроектировали согласно утвержденному в 2020 году проекту межевания. С некоторыми доработками. Проектировщики решили вынести все 235 парковочных места к периметру участка, а дворы корпусов объединить в единый комплекс площадок: для отдыха, игр и физкультуры.

«Решили сделать в дизайнерском варианте. Мы ушли от традиционных прямоугольных и круглых площадок», – рассказал главный инженер проекта Евгений Башкиров.

Так благоустроенная территория получилась большой и полностью пешеходной. Архитекторы оставили лишь возможность для проезда специальной техники.

Руководитель мастерской «Призма» Наталья Кан поинтересовалась, как жильцам доставлять к подъездам тяжелые сумки с дач и что делать при переезде.

В ответ на это Евгений Башкиров порекомендовал решить этот вопрос самим жителям дома: ездить им по проезду или нет. «Может, сделают шлагбаум, поставят знак. Но это для ограничения транзитного движения: что-то привез и уехал», - сказал он.

Директор группы компаний «Алгоритм» Ксения Белоусова посоветовала подумать об этом застройщику, который будет оформлять документацию, потому что жильцы вряд ли придут к единому мнению.

Проект домов на ул. Просторная, 390. Алтайгражданпроект

По проекту владельцы квартир будут хранить автомобили в многоуровневом гараже неподалеку от домов.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников подчеркнул, что как в эскизе, так и в утвержденном проекте планировки есть большие вопросы по озеленению. Оно, по наблюдениям эксперта, из-за решения объединить площадки «сильно проредилось».

Сумрачные фасады

Что касается самих кирпичных домов, в них спроектированы небольшие квартиры площадью от 22 до 71 кв. м. Жилье будет и на первых этажах. Некоторые помещения отдадут под объекты общественного назначения.

Фасады выполнят в теплом темно-песочном оттенке с вкраплениями темных элементов и вертикальными светло-серыми полосами. Стены украсят стильным панорамным остеклением. «Привлекательная, оригинальная архитектура», - сказал член градсовета Сергей Шадрин.

А вот подсветки зданий вопреки распространенной практике проектировщики не предусмотрели. Они сконцентрировали внимание на освещении двора, входов и тротуаров.

Проект домов на ул. Просторная, 390. Алтайгражданпроект

«Мне кажется, что в Барнауле мы перегибаем с подсветкой. Понимаю, если подсвечивают общественные, исторические, новые жилые здания, имеющие панорамный рельеф. Но в спальных районах это не нужно вообще. Это неудобно жителям, возникают отсветы. На фасадах я бы ничего не размещал», – объяснил свою позицию Евгений Башкиров.

Но с его мнением не согласились. Председатель совета Андрей Федоров заметил, что дома находятся на въезде в город, поэтому их нужно выделить. Тем более, что технологии позволяют подсвечивать здания так, чтобы это не мешало жителям.

К тому же, как добавил член градсовета Евгений Носенко, финансовая нагрузка на обладателей квартир небольшая — в подсветке используют энергоэффективные светодиоды.

«Вторая глиссада на крышах дома будет интереснее презентовать Барнаул пассажирам самолетов, которые заходят на посадку», - сказал он.

Проект домов на ул. Просторная, 390. Алтайгражданпроект

Проект поддержали, попросив учесть высказанные замечания.

454 квартиры; 19,5 тыс. кв. м — площадь участка; 784 человек — расчетная численность населения.

Научный центр в мотивах кирхи

В Барнауле построят новый корпус научного центра для компании «Ингредико», связанной с созданием сырья для производства сыра и кисломолочной продукции. «Мастерская Золотова» создала необычный проект здания на ул. Луговой, 3а.

Это третье здание на участке. У объекта будет два основных и один антресольный этаж, а также небольшие французские балконы.

Проект научного центра на ул. Луговая, 3а. "Мастерская Золотова" Проект научного центра на ул. Луговая, 3а. "Мастерская Золотова" Проект научного центра на ул. Луговая, 3а. "Мастерская Золотова"

Архитекторы разработали сразу два варианта центра. В первом – здание полностью кирпичное, в бело-коричневых тонах. Вкрапления цветных витражей и декоративных элементов предполагали собирать из композитных материалов.

Однако после обсуждения с заказчиком проектировщики решили прийти ко второму варианту – более спокойному в цвете, чтобы не перегружать небольшое здание. Весь белый оттенок на визуализации – металл, коричневый – остается кирпичом.

Территорию по периметру закроют забором, входная группа будет только на углу, открытом для улицы.

Здание украсят вечерней подсветкой.

Мнения разделились

Некоторые эксперты посчитали проект неудачным и несколько «агрессивным» - из-за колористики и пластики фасадов. Его покритиковали за нецельность и попросили «успокоить», выбрав более мелкое членение фасадов и избавившись от шпиля, который в этой архитектуре выглядит «наивно».

Архитектор Сергей Шадрин защитил эскиз, отметив, что здание не ухудшит испорченный «человейниками» район.

Проект научного центра на ул. Луговая, 3а. "Мастерская Золотова" Проект научного центра на ул. Луговая, 3а. "Мастерская Золотова"

Полушутя, он сравнил представленный объект с лютеранской кирхой, которую ему довелось проектировать. «Шпиль бы убрать или сделать базу, чтобы не был как гриб и не парил, как наконечник копья», - добавил эксперт.

Проект поддержал и главный архитектор края Виктор Четошников: «Определенные ограничения не означают, что нужно буквально цитировать окружающую застройку. Главное соблюсти в общем цветовую гамму, масштаб. Застройка исторической части вообще стилистически разнообразна – от классики до барокко и ничего, уживаются. Кажется, это решение хорошее и оригинальное».

С их мнением согласилась и специалист Крайохранкультуры Анна Ситникова, отметив, что участок вынесен за пределы охранной зоны.

В итоге большинство поддержало проект, попросив учесть архитекторов рекомендации.

979 кв. м – площадь участка; 225 кв. м – площадь проектируемого здания.

Мощный центр с антресолью

«Мастерская Золотова» также разработала эскизный проект объекта общественного назначения для оказания услуг. Двухэтажное здание планируют построить на ул. Ткацкой, 85.

Проект центра для оказания услуг на ул. Ткацкой, 85. "Мастерская Золотова" Проект центра для оказания услуг на ул. Ткацкой, 85. "Мастерская Золотова" Проект центра для оказания услуг на ул. Ткацкой, 85. "Мастерская Золотова"

Здание будет состоять из железобетонного каркаса, и газобетона закрытого штукатуркой разной фракции. Прямоугольное здание визуально делится на две симметричные части. В двух углах появится по входу, вестибюлю и лестнице. Будет и антресольный этаж.

Чтобы не занимать узкую Ткацкую улицу во время разгрузки или загрузки предметов, на первом этаже здания запроектировали два въезда для автомобилей. Строители сохранят газоны и создадут тротуар. Во дворе спрячется парковка на 24 места.

Проект приняли без доработок.