Белый среди красных. На Пролетарской улице в Барнауле построят буржуазный дом

На градостроительном совете в Барнауле представили эскиз восьмиэтажного дома на ул. Пролетарской, 99. Изящный, со скругленными балконами, белый он выделяется на фоне существующих кирпичек. У экспертов возникли серьезные вопросы к проекту — расскажем о них.

Эскизный проект подготовила компания «Структура» для «Мегалита». Это многоквартирный дом со встроенной подземной автостоянкой на 17 машин. Въезжать жильцы будут в нее по механизированному подъемнику.

Со второго по седьмой этаж расположены одно-двух- и трехкомнатные квартиры. На восьмом — одна пятикомнатная, две «двушки» и одна «однушка». Всего их в доме 52. Их площадь составляет от 42 до 137 кв. м. По расчетам, здесь могут жить 130 человек.

2,7 тыс. кв. м — площадь участка.

В создании внешнего облика фасадов архитекторы опирались на классический стиль. Строгую вертикаль и плавную горизонталь ночью будет подчеркивать подсветка.

«С применением двухцветной раскраски фасадов серого клинкерного кирпича и белой штукатурки, а также скругленных углов, внешне здание воспринимается как лаконичный объем», - отметил архитектор «Структуры» Антон Копылов.

Главный архитектор края Виктор Четошников поинтересовался, почему здание имеет такой вид в сложившейся серо-красной кирпичной застройке и предложил представить эскизный проект планировки, чтобы увидеть как район будет развиваться далее. Его заказчик совместно с другим застройщиком уже разрабатывает.

Место, где появится дом на ул. Пролетарской, 99 Яндекс-панорама Место, где появится дом на ул. Пролетарской, 99 Яндекс-панорама Место, где появится дом на ул. Пролетарской, 99 Яндекс-панорама

Что касается участка — он разделен на две части: парковку и двор, освобожденный от машин. Здесь разместят площадки для игр, отдыха и занятия физкультурой. В границах территории асфальт будет подогреваться.

Архитектор Владимир Золотов заметил, что детская площадка на схеме расположена в трех метрах от двухэтажного жилого дома. Автор проекта на замечание ответил, что здесь стоит либо создать санитарную полосу с кустарниками и деревьями, либо немного сократить зону для игр, не выходя за рамки нормативов.

Возникли вопросы и о мусорных контейнерах, которые оказались на плане прямо на границе участка. Напомнили о запрете на вход в нежилые помещения со двора.

Также эксперты попросили снизить этажность здания.

Проект отправили на доработку, добавив, что на следующее заседание нужно принести эскизный проект планировки квартала.

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