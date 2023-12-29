Атмосферный новогодний дом сдают в центре Барнаула за 10 тыс. рублей.

Общая площадь дома 80 кв.м. Гостевой зал может вместить около 20 человек.
Владелец отмечает, что в доме можно проводить свадьбы, выпускные, дни рождения и корпоративы.
Внутри дома есть:
- семь спальных мест;
- туалет, душ;
- бытовая техника;
- посуда в аренду;
Также в центре города очень удобная транспортная развязка. До вокзала всего четыре остановки. А рядом располагаются магазины и аптека.
Стоить отметить, что в праздничные дни стоимость аренды возрастает.
Также, если вечеринки в доме разрешены, то курить строго запрещено. Из-за запаха табачного дыма можно смело потерять залог.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае продают огромный особняк за 39,7 млн рублей.
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