Апартаменты недалеко от места падения дрона продают в Москве за 34,5 млн рублей

Апартаменты на 78 этаже Башни "Федерация" продают в Москве за 34,5 млн рублей по адресу Пресненская набережная, 12. Недавно в соседнюю башню врезался дрон.

"Федерация" - одна из самых высоких в Европе. Квартира находится на 78 этаже. Шикарные виды обеспечены.

Площадь квартиры - 47,2 кв. м.

Апартаменты продаются без комиссии от собственника, который оставляет вам всю мебель и технику высокого класса. Площадь квартиры составляет 47,2 кв.м., а высота потолков - 3,5 метра.

Ремонт выполнен по индивидуальному дизайн-проекту с использованием инновационных материалов и технологий.

В гостиной установлен телевизор с диагональю 77 дюймов LG Oled 4k, в спальне - сейф для хранения ценностей, а на окнах - шторы с электроприводом. В квартире также есть много шкафов и ниш для хранения вещей.

Апартаменты не обременены никакими долгами или ипотеками.

Ранее соседнюю Башню министерств по адресу Пресненская набережная, 10с2 атаковали беспилотники.