Американский дом продают в Барнауле за 27,5 млн рублей.

Общая площадь загородного дома составляет 200 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 137 тыс. рублей.
Обычно такой стиль в котором сделан дом - называют шале. Детали отлично сочетаются между собой.
Отмечается, что дом построен по правильной технологии: газобетон, утеплитель, облицован желтым кирпичом, межэтажные перекрытия - монолит, бетон.
На первом этаже теплый пол по всему периметру, стеклопакеты Fоgеl. Также на этаже располагается большой холл, кухня-студия, санузел.
На втором этаже четыре спальни, санузел с роскошным джакузи, просторный коридор, гардеробная, а также бытовая комната.
Владелец оставляет всю встроенную мебель и технику новым владельцам.
Кухонный гарнитур с итальянскими фасадами, столешница и раковина - керамогранит. Также установлена большая посудомоечная машина Воsсh, варочная панель и духовой шкаф Еlесtrоluх, встроенная микроволновая печь Sаmsung.
Стоит обратить внимание на черный зеркальный холодильник Sаmsung.
В гостиной можно будет разместить большое количество гостей, ведь там стоят два кожаных дивана.
На участке есть просторная баня, с комнатой для отдыха, гараж на две машины и ухоженный двор.
Ранее четырехкомнатную квартиру с множеством люстр продают в Барнауле за 14,5 млн рублей.