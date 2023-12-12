Алтайские строители увидели лучшие школы и дома России и захотели воплотить подобные в Барнауле

Кто и зачем отправился в бизнес-тур
История туров для алтайского строительного сообщества связана с компанией «АКТО», производящей современные витражные и оконные конструкции.
У нее есть образовательный проект «AKTOACADEMY» (Актоакадемия), который развивает не только своих сотрудников, но и партнеров: дизайнеров, архитекторов, застройщиков, подрядчиков, а также преподавателей строительного факультета Политехнического Университета и Института Архитектуры и дизайна.
Если раньше основным направлением «AKTOACADEMY» было распространение знаний в профильной сфере компании, то теперь задачи расширились.
«Для повышения насмотренности и понимания тенденций, последние два года мы активно посещали мероприятия Urban Institute (Урбан Институт), - рассказал сооснователь «АКТО» Александр Зайцев. – Миссия этого проекта – улучшать города через популяризацию передовых идей и практик в архитектуре, градостроительстве и городском дизайне».
Компания знакомилась с лучшими решениями девелопмента, общалась с первыми лицами – архитекторами и специалистами топовых компаний-застройщиков о процессах их создания.
«Мы получали много полезного для развития. Но часть информации, которая напрямую не относится к нашему профилю, к сожалению, «утилизировалась», - сказал Александр Зайцев. – И тогда нам пришла идея: Союз строителей может стать площадкой с собственными бизнес-турами».
В итоге Союз строителей и «AKTOACADEMY» заключили соглашение, совместно организовали три тура в этом году. Пригласили разнопрофильных членов сообщества: застройщиков, проектировщиков, архитекторов, дизайнеров, производителей материалов, преподавателей вузов, подрядчиков и риэлтеров.
В поездках участники изучили успешный опыт, получили обратную связь по эксплуатации зданий, узнали истории концепции, процесс работы с поставщиками и другие детали.
«Когда мы едем в тур таким уникальным составом – мы общаемся и узнаем много по смежным вопросам», - добавил Александр Зайцев.
Что увидели и какие тенденции подчерпнули
Делегации в 2023 году посетили Новосибирск, Владивосток, Екатеринбург и Челябинск и изучили опыт ведущих застройщиков и производителей («Брусника», УГМК, DNS Девелопмент и других).
Посетили уникальные объекты. Например, единственную в стране работу британского архитектора Нормана Фостера. Это офис международного уровня – штаб-квартира Русской медной компании в Екатеринбурге.
Проанализировав увиденное, участники определили некоторые тенденции. Например, что успешные застройщики уделяют огромное внимание формированию комфортной среды:
- акцент на благоустройство и концептуальное озеленение, стремящееся к природе: меньше однообразных газонов, большие массивы плотно посаженных кустарников, дорожки из камня и гравия, травы, злаки, не требующие особого ухода. Главное - никакой голой земли;
- продуманная инфраструктура;
- больше света в домах: крупноформатные витражи и окна.
Все это соблюли в челябинском городе-спутнике L-Town. Он показал, каким должен быть современный поселок:
- Комбинация коттеджей и домов до 10 этажей: компактная и разнообразная застройка, при этом созданная по одному дизайн-коду. В район удачно интегрирована социальная, коммерческая и производственная недвижимость. Все необходимое для жизни – в 10-15 минутах ходьбы.
- Улицы – это единая сеть с приоритетом пешеходного движения. Заборов на красной линии нет. Много больших зеленых пространств, разнообразный ландшафтный дизайн.
Оценили участники поездок и необычную промышленную архитектуру и высокую культуру производства.
«Закрытый мобильный строительный городок "Брусники" по производству модульных железобетонных элементов зданий в Краснообске. Много «грязных» процессов, но в цехах все чисто! Люди работают в отличных условиях, в центре здания имеется большой зеленый сад – атриум, огороженный стеклянными стенами. Рабочих окружает красота» - поделился Александр Зайцев.
Тенденции в строительстве школ
В новосибирской школе №220 в районе Европейский берег, победившей в нескольких архитектурных конкурсах, как и в лучших московских, мало коридоров и много открытых удобных функциональных зон.
Максимальная освещенность достигается за счет больших светопрозрачных конструкций (на стенах и крыше), классы отделены от рекреаций прозрачными перегородками.
Некоторые наработки помогают снизить стоимость школы.
«В современных учреждениях уходит актовый зал – большое закрытое на ключ помещение – сказал Александр Зайцев. – Вместо него появляется атриум с амфитеатром в центре здания. На переменах там собираются ученики, отдыхают и общаются. Здесь проводятся линейки, общие собрания и выступления».
Строительство таких современных социальных объектов нового поколения и создание концептуальных проектов застройки обычно происходит благодаря инициативной позиции власти или большого желания и воли со стороны застройщиков.
Александр добавил, что копировать даже самые успешные решения нельзя без анализа. Нужно общаться со строителями, узнавать, что они хотели бы изменить на объекте и т.д. Так интересные проекты и находки можно адаптировать в нашем крае.
Почему у нас не применяют не все идеи
Гендиректор проектного института «Алтайгражданпроект» Владимир Колотов с разработкой барнаульских школ на «ты».
Из-за изменившихся требований институту потребовалось полностью изменить типовой проект на 550 учеников. Воспользовавшись моментом, архитекторы решили узнать, как проектируют такие учреждения в Москве и применить столичные находки.
«А в Москве свои нормы, которые не действуют на территории России, - развел руками Колотов. – Мы взяли их и сверили с тем, что можем позволить себе. Ряд столичных решений пошли в корзину. И из того, что осталось стали проектировать. В итоге получилась отличная школа: те же атриумы, много стекла и другие новшества, которых у нас раньше не было».
Последняя версия обычной типовой школы стоит 700 млн рублей. То же учреждение на 550 человек, но с современными решениями и, по новым правилам, рассчитанная на землетрясение в семь-восемь балов, - вдвое дороже.
Подобный же объект на 825 мест стоит 1,7 млрд рублей.
«Решения были замечательные, но ни одна такая школа в стройку не пошла. Строят то, что было в свое время спроектировано – потому что не так дорого», - заключил Колотов.
Гендиректор «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов вновь напомнил, что стоит вернуть норматив и строить социальные здания как раньше, рассчитывая на землетрясение в шесть баллов. Такое право алтайские строители уже «отвоевали» для возведения многоэтажных домов.
Отмена решения федерального Минстроя позволит снизить себестоимость социальных объектов.
Для сравнения: Новосибирск стоит на границе шестибалльной и семибалльной зоны. Школа №220, о которой шла речь в прошлом блоке, рассчитана на 825 учеников. И ее построили всего за 1,2 млрд рублей.
О чем еще говорили выступающие
Еще чуть подробнее об «AKTOACADEMY»
Академия не ограничивается экскурсиями и семинарами в рамках завода «АКТО», активно взаимодействует с учебными центрами, организует экскурсии на современные производства в другие города: стекольный Завод Larta Glass (Ларта Гласс) (Рязань), Завод производства ПВХ профиля РЕХАУ (Гжель), завод производства оконной фурнитуры «МАКО» (Калуга), Завод производства алюминиевого профиля г. Минск Беларусь и другие.
Особое внимание уделяется посещению профильных выставок и форумов в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве.
О цифровой стройке
На встрече выступил Никита Макарьев, гендиректор «ТруБИМ-инжиниринг». Это ведущая компания Алтайского края по применению и внедрению технологии информационного моделирования зданий – сокращенно ТИМ.
Он рассказал, что ТИМ при правильном подходе помогает сократить до 10-15% себестоимости объекта. Все за счет того, что ее применение позволяет исключить недопустимые проектные ошибки, выводить точные спецификации, ведомости объемов работ и материалов из модели.
ТИМ позволяет оперативно и автоматизировано получать актуальную сметную стоимость в процессе внесения изменений в проект.
Все это позволяет максимально подробно планировать производство работ, фиксировать информацию о монтаже конструкций и объеме работ подрядчиков и создавать различные отчеты – вплоть по количеству отклонений конструкций от проектного положения.
Система облегчает работу с закупками и позволят прогнозировать потребности материалов, сроки доставок и многое другое.
Подобные технологии давно оценили на уровне правительства: с 2024 года разработка информационных моделей станет обязательной для объектов долевого участия.
«Московские застройщики, с которыми мы работаем, используют цифровую стройку, чтобы получать данные и принимать решения. Мы можем адаптировать этот опыт, чтобы его применить и на алтайских площадках», - заключил Никита Макарьев.
О стальном качестве
Руководитель коммерческой службы компании «Металл Профиль» Роман Миняев рассказал о тенденциях рынка продукции из тонколистовой стали:
– Несколько лет назад самым популярным материалом для облицовки фасада был металлический сайдинг, а для кровли профилированный лист. Но текстурный и фактурный выбор был скуден. Теперь же на рынке можно найти профлист с текстурированным или матовым покрытием, сайдинг, имитирующий дерево и камень.
Уже несколько лет в Алтайском крае и Республике Алтай наблюдается бум частного домостроения. Неудивительно, что рынок строительных материалов, в том числе металлопроката, подстраивается под выросшие запросы потребителей и расширяет ассортимент продукции.
Поэтому теперь картина на рынке совершенно иная. В тренде – виды облицовок, которые имитируют натуральные покрытия. Они текстурированные, матовые. Покупатели стараются приобретать что-то классическое, спокойное.
Среди самых интересных новинок у нас – перфорированные фасадные кассеты. Это современный вариант отделки фасадов новых зданий и реконструкции старых. С ними, а также подсветкой облик дома можно сделать уникальными.
Говоря о сложившемся дефиците на минеральную вату в этом году, отмечу, что в ассортименте компании есть трехслойные сэндвич-панели с наполнителем из пенополиизоцианурата. Они легче и с более низкой теплопроводностью. Перебоев с сырьем для сердечника нет, соответственно у них более короткие сроки производства.
В этом году правительство РФ ввело изменения в ГОСТ, согласно которым металлочерепица должна пройти обязательную сертификацию и производиться с толщиной стали не менее 0,5 мм. Компания «Металл Профиль» первой в России получила сертификат на этот вид изделия.
Мы выпускаем продукцию по новому ГОСТу. На рынок должны выходить только качественные материалы.
Партнером встречи также стал крупнейший в федеральном округе завод по производству железобетонных изделий и тротуарной плитки «ЖБИ Сибири».
В 2023 году плитку бренда «Алом» признали лучшим товаром Алтая, она также вошла в список 100 лучших товаров России. Компания также производит уникальные для нашего региона 24-метровые балки.