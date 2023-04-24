25 апреля
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Недвижимость

Алтайские строители отправились во Владивосток за вдохновением и опытом

Делегация Союза строителей отправилась в рабочую поездку во Владивосток. Застройщики, подрядчики и производители стройматериалов будут изучать опыт приморских коллег до 28 апреля.

Владивосток.
Владивосток.
Владимир Кобзарь в commons.wikimedia.org

Как сообщает Союз строителей, в Приморье есть чему поучиться: здесь реализуют масштабные проекты в жилищном строительстве, транспортно-логистическом комплексе, создании комфортной среды проживания и развития.

Делегация посетит международную строительную выставку «Город», поучаствует в Восточном технологическом форуме, крупнейшие передовые промышленные предприятия стройиндустрии, уникальные жилые комплексы и встретятся с представителями мэрии Владивостока.

Поездка позволит алтайским руководителям строительной отрасли обменяться полезной информацией, увидеть интересные проекты и перенять прогрессивный опыт.

Александр Зайцев,
сооснователь компании «АКТО», член делегации:

Посещая разные регионы, можно понять в каком направлении движется вся строительная отрасль. В поездке важно общение с людьми, налаживание новых контактов и деловых связей. Любое путешествие, это развитие личности, расширение мировоззрения и кругозора. Также хочется наладить коммуникации внутри группы, которую собрал Союз строителей, мы сможем обменяться мнениями, донести тенденции каждый в своем направлении. Хочется, чтобы все строительное сообщество региона развивалось, а наш город становился лучше и прогрессивнее.

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