Алтайские строители отправились во Владивосток за вдохновением и опытом

Делегация Союза строителей отправилась в рабочую поездку во Владивосток. Застройщики, подрядчики и производители стройматериалов будут изучать опыт приморских коллег до 28 апреля.

Как сообщает Союз строителей, в Приморье есть чему поучиться: здесь реализуют масштабные проекты в жилищном строительстве, транспортно-логистическом комплексе, создании комфортной среды проживания и развития.

Делегация посетит международную строительную выставку «Город», поучаствует в Восточном технологическом форуме, крупнейшие передовые промышленные предприятия стройиндустрии, уникальные жилые комплексы и встретятся с представителями мэрии Владивостока.

Поездка позволит алтайским руководителям строительной отрасли обменяться полезной информацией, увидеть интересные проекты и перенять прогрессивный опыт.

Александр Зайцев,

сооснователь компании «АКТО», член делегации: