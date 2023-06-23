Звук взрыва батискафа "Титан" зафиксировали ВМС США после пропажи судна

Сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв батискафа "Титан" после его пропажи в Атлантическом океане. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на американскую газету Wall Street Journal .

Издание сообщает, что во время спасательной операции военные моряки начали прослушивать воды Атлантики в попытках обнаружить пропавший батискаф "Титан".

При анализе акустических данных ВМС США обнаружили звук, который напоминает шум при имплозии или взрыве в непосредственной близости от места, где работал батискаф.

Военные тут же передали эту информацию организаторам поисково-спасательной операции.

В связи с этим береговая охрана США сообщила, что батискаф разрушен в результате взрыва, а его экипаж погиб.

Ранее анализ обломков судна показал, что пассажирской капсуле был нанесен катастрофический ущерб. По предварительной версии экспертов, участвовавших в операции, судно раздавило под воздействием толщи воды.