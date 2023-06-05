"Звонила и молила о помощи". В Новосибирске под окнами девятиэтажки нашли тело женщины

В Новосибирске в ночь на 3 июня под окнами девятиэтажки на Палласа, 3 нашли тело женщины. Подруга погибшей считает, что ее убили. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Подруга погибшей рассказывает, что 33-летняя женщина переехала в Новосибирск из Коченево. Воспитывала 17-летнего сына, который в последнее время жил у бабушки.

Подруги жили вместе в одной квартире и работали в клининговой компании. Там они познакомились с управляющим, который стал флиртовать с погибшей. Тогда у них начались отношения.

В начале июня 2023 года женщина съехала от подруги к возлюбленному. По словам сожительницы, 2 июня сибирячка пришла забрать оставшиеся вещи, и уже тогда у нее на лице появились синяки.

"Я заметила у нее синяки на переносице, на предплечье, глаз разбит прям. Говорю: "Откуда? Он тебя бьет что ли?". Она отмахнулась, мол, ерунда, упала", - рассказывает свидетельница.

Следующей ночью женщину нашли погибшей под окнами.

По словам общей подруги сибирячек, погибшая звонила и просила помощи. Также жители соседнего дома видели драку на балконе.

Друзья женщины уверены, что в ее смерти виноват ее возлюбленный.