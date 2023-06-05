"Звонила и молила о помощи". В Новосибирске под окнами девятиэтажки нашли тело женщины

Подруга погибшей рассказывает, что 33-летняя женщина переехала в Новосибирск из Коченево. Воспитывала 17-летнего сына, который в последнее время жил у бабушки.
Подруги жили вместе в одной квартире и работали в клининговой компании. Там они познакомились с управляющим, который стал флиртовать с погибшей. Тогда у них начались отношения.
В начале июня 2023 года женщина съехала от подруги к возлюбленному. По словам сожительницы, 2 июня сибирячка пришла забрать оставшиеся вещи, и уже тогда у нее на лице появились синяки.
"Я заметила у нее синяки на переносице, на предплечье, глаз разбит прям. Говорю: "Откуда? Он тебя бьет что ли?". Она отмахнулась, мол, ерунда, упала", - рассказывает свидетельница.
Следующей ночью женщину нашли погибшей под окнами.
По словам общей подруги сибирячек, погибшая звонила и просила помощи. Также жители соседнего дома видели драку на балконе.
Друзья женщины уверены, что в ее смерти виноват ее возлюбленный.