Звезду фильма «Триггер» Анатолия Руденко задержали в Москве

Известно, что сотрудники ДПС остановили водителя такси для проверки. Однако пассажир начал сильно нервничать, поэтому его решили досмотреть.
Во время досмотра у Руденко обнаружили пакет, в котором, как выяснилось, был наркотик мефедрон. На данный момент полиция проводит проверку.
Анатолий Руденко известен по таким сериалам, как «Каменская», «Возвращение Мухтара» и «Две судьбы».
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае задержали курьера, который обманул пожилую женщину. Парень нашел сомнительную работу в интернете.
Самое важное - в нашем Telegram-канале