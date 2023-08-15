Зона ЧС: разрушительный тайфун LAN накрывает Приморье

Утром 15 августа тайфун LAN стал накрывать Приморье, где объявлен режим ЧС из-за разрушительного паводка.

Новый опасный тайфун минувшей ночью уже подошел к южному побережью Японии и обрушил проливные дожди в сопровождении ураганного ветра, пишет primamedia.ru.

Его влияние на погоду Приморья будет значительным, наибольший удар стихии придется на восток региона, говорится в прогнозе.

По новым данным Примгидромета, утром и днем 16 августа местами в разных районах региона ожидается ливневый удар.

Угроза

На реках восточного побережья ожидаются подъемы уровня воды на 0,8-1,5 м, на отдельных участках с выходом воды из берегов. Создается угроза подтоплением прилегающих территорий.

Факт

В Приморском крае введен режим ЧС на фоне масштабного наводнения. Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться, указывает LIFE.

Ранее тайфун «Ханун» и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, указывает eadaily.com. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах.

Накануне число затопленных домов выросло до 4620, отрезанными оставались 32 населенных пункта, переливы — на 58 участках дорог. Эвакуированы более 2,5 тыс. человек.

Где образовался

Тайфун оттолкнулся от побережья Китая и двинулся строго на восток. Тайфун в течение ночи с 10 на 11 августа пройдет территорию Южной Кореи, а потом в течение дня 11-го и ночи 12 августа "освоит" территорию Северной Кореи и полностью растеряет свои силы.

Далее остатки тайфуна начнут разбредаться по обширной территории всего Дальнего Востока.

Коллапс

При прохождении тайфунов над территориями разных стран, как правило, возникает транспортный коллапс — отменяют авиарейсы и железнодорожное сообщение, запрещены морские перевозки. Также закрывают мосты.

Надувная Луна

В 2016 году в Китае во время традиционного праздника середины осени тайфун протащил по городу огромную надувную Луну.