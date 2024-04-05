Зона ЧС: Казахстан тонет в талых водах: президент оценил масштаб бедствия. Фото с борта вертолета

В соседней с Алтаем республике Казахстан действует режим чрезвычайной ситуации — талыми водами подтоплено множество территорий.

Накануне президент республики Касым-Жомарт Токаев облетел на вертолете подтопленные территории, пообщался с местными жителями, спасателями, волонтерами. Посетил эвакуационный пункт.

Токаев призвал бизнесменов помочь пострадавшим от паводка.

С начала паводка остаются подтопленными 596 частных жилых домов и 334 дворовых территорий, говорится в сообщении МЧС Казахстана 5 апреля.

Зона подтопления

Откачана талая вода из 1 143 дома и 1 013 дворовых территорий. Спасено и эвакуировано 19 459 человек. Авиацией в безопасные места доставлено 2 365 человек.

В пунктах временного размещения находятся более 4 тыс. человек.

На возвышенности отогнано 55 тыс. сельскохозяйственных животных.

Вода

Откачано более 6,6 млн кубометров воды.

Дамба

Притоком талых вод и переполнения Магаджанской плотины произошел прорыв дамбы.

Без сообщения

Без транспортного сообщения 74 населенных пунктов. Созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.

Дороги и мосты

На контроле — 88 размывов автодорог. Из них четыре моста и 84 дорожного полотна, 123 перелива автодорог.

В республике действует режим чрезвычайной ситуации.

Цифры

В аварийно-спасательных работах задействовано свыше 9 тыс. человек и 2,2 тыс. единицы техники, 613 водооткачивающих средств и 96 плавательных средств и 11 воздушных судов.

Факт

Нынешний паводок превысил масштабы паводков 2012 и 2017 годов. Именно они считались наиболее крупными за 30 лет.

Пик

Причем пик паводка еще не пройден.

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