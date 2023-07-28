Знал бы прикуп - жил бы в Сочи: сибиряк похитил из хранилища миллионы и проиграл их

В Томске суд рассмотрит дело 54-летнего экс-сотрудника организации связи о хищении миллионов.

Это случилось 10 лет назад. Фигурант пришел на рабочее место и похитил из хранилища 6 млн рублей и 15 тыс. долларов США. Эти деньги должны были отправить в банки.

После обнаружения пропажи, сотрудника компании объявили в федеральный розыск. В феврале этого года правоохранители узнали, что мужчина живет в Сочи по поддельным документам. Его этапировали в Томск и поместили в СИЗО, пишет Lenta.ru.

Он проиграл все деньги, делая ставки на спорт.

Ранее полиция накрыла подпольный покерный турнир, который организовали россияне.