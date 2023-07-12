13 июля
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Происшествия

Журналистку Елену Милашину, избитую в Чечне, выписали из больницы

Журналистку Елену Милашину выписали из больницы после избиения в Чечне. Об этом сообщает РБК.

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
unsplash.com

После выписки Елена Милашина останется под врачебным контролем, сообщает издание.

Ранее 10 апреля из больницы выписали второго пострадавшего, адвоката Александра Немова.

После нападения у него диагностировали колото-резаную рану и фликтены (полостное образование на коже) голени. Также зафиксировали множественные ушибы головы, гематомы на ногах, ссадины лица, туловища и конечностей, сообщает "Газета.ru".

Напоминаем, что 4 июля адвоката и журналистку сильно избили в Чечне. У Милашиной сломаны пальцы рук, сбриты волосы и диагностированы множественные ушибы, в том числе разбита голова. Женщину также облили зеленкой.

Уточняется, что Милашина и Немов прилетели в Грозный на оглашение приговора Заремы Мусаевой.

Позже Милашина рассказала, что нападавших было 10-15 человек. Их интересовала только техника, а точнее пароли от нее, денег они не взяли, передает РБК.

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