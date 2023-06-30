30 июня
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Происшествия

Живодер из Алтайского края зарезал и съел собаку, а затем выложил кадры в соцсети

В социальных сетях распространились жуткие кадры убийства собаки молодым человеком из Панкрушихинского района Алтайского края.

Живодер из Алтайского края зарезал и съел собаку, выложив кадры в соцсети.
Живодер из Алтайского края зарезал и съел собаку, выложив кадры в соцсети.
"Инцидент Барнаул"

Некий Алексей Жигулин в одном из Telegram-каналов своего района признался, что вонзил нож в сердце животного. А затем добавил, что он "не живодер, просто люблю кушать мясо".

В следующем аудиосообщении он рассказал, что находится в селе Панкрушиха Панкрушихинского района и оставил номер телефона, предложив сельчанам "купить собак недорого".

В ГУ МВД прокомментировали этот инцидент для "КП-Барнаул".

Живодер из Алтайского края зарезал и съел собаку, выложив кадры в соцсети.
Живодер из Алтайского края зарезал и съел собаку, выложив кадры в соцсети.
"Инцидент Барнаул"

Выяснилось, что молодому человеку 21 год и ранее он не был судим. По предварительным данным, случай произошел еще 24 июня.

А 29 июня одна гражданка увидела жуткие кадры живодерства и обратилась к правоохранителям. Полиция ведет проверку.

В соцсетях усомнились во вменяемости парня. По мнению комментаторов, молодой человек слишком спокойно рассказывает о содеянном.

Аналогичный скандал произошел в Алтайском крае в 2020 году. Тогда жители деревни Зеленая Дубрава Рубцовского района рассказали о женщине, которая питается мясом щенков.

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