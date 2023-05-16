Жительницу Барнаула обвиняют в организации проституции

Жительница Барнаула пойдет под суд по обвинению в организации проституции. Об этом сообщает "КП - Барнаул".

Правоохранители установили, что "предпринимательница" решила организовать незаконный бизнес по проституции.

Она нашла женщин, которые были готовы оказывать услуги интимного характера за деньги. А также организовала помещение, установила стоимость из расчета за один час и обеспечивала доставку к месту нахождения клиента.

Деньги распределялись между "предпринимательницей", администратором помещения и девушками.

Летом 2022 года работница сауны связалась с сутенершей, с которой у них был договор, и сообщила о желании клиента заказать девушку. Мужчина заплатил 3,5 тыс. рублей. Однако женщины не были в курсе, что мужчина участвовал в оперативно-розыскном мероприятии.

Затем, осенью того же года женщина аналогично привезла девушку по заказу клиента, который тоже участвовал в операции. По итогу сутенершу задержали правоохранители.