Жительница Барнаула пожаловалась на протекающую крышу и бездействие властей

Женщина живет в доме на ул. Воровского, 106а в квартире на пятом этаже. Она досталась от отца.

В квартиру семья с ребенком въехала в 2021 году. Какое-то время на проблемы еще можно было закрыть глаза. Но теперь стало очевидно, что крыша у дома сильно протекает.

Ремонт в квартире сделать невозможно.

Ул. Воровского, 106а. "Черное и Белое Барнаул"

"В ЖКХ жаловались, в УК жаловались. Последний раз пришла отписка, что капитальный ремонт крыши может состояться в 2025 году, но если мы будем платить больше (сейчас платим каждый 361 рубль). Мы хотим сделать ремонт, мы хотим жить, как люди, мы хотим элементарно, чтоб ребенок жил в хороших условиях! К кому бежать? Помогите!», - написала женщина.

Дом на ул. Воровского, 106а ввели в эксплуатацию в 1967 году. С тех пор ни разу в нем не проводили капитальный ремонт. Стоит он на ВРЗ. Аварийным его не признали. Судя по открытым источникам, капитальный ремонт крыши в нем хотят провести только в 2031 году.

Ул. Воровского, 106а. https://dom.mingkh.ru

Ранее altapress.ru писал, что мэрия Барнаула дошла до Москвы, чтобы добиться ремонта фасада знаковой «сталинки».

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