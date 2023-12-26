Жительница Барнаула пожаловалась на хамство в автобусе, но ее не поддержали

Жительница Барнаула опубликовала жалобу в паблике "Черное и Белое Барнаул". Однако ожидаемой поддержки горожан она не получила.

Началась история с разговора в автобусе №53. Женщина вошла в салон и начала говорить по телефону. По ее словам, делала она это тихо, возле передних сидений, "чтобы не мешать другим пассажирам". Тут к ней повернулся водитель и в грубой якобы попросил замолчать.

До этого женщина тоже разговаривала по телефону в другом салоне того же маршрута. И ее также грубо попросили помолчать.

"Такое происходит постоянно, сами сотрудники все время разговаривают по телефону, при этом пассажирам запрещено разговаривать вообще. В других маршрутках и автобусах никогда никаких претензий к разговорам не было!", - написала женщина.

Однако здесь барнаульцы ее не поддержали. Многие отметили, что им неприятно подслушивать чужие разговоры. А когда это происходит во время поездки в транспорте, то тихо почти никто не говорит, ведь в автобусе очень шумно.