30 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Жительница Барнаула хотела инвестировать, но потеряла 320 тыс. рублей

Жительница Барнаула, вкладывая в инвестиции, перевела мошенникам 320 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мошенник.
Мошенник.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Местная жительница 1962 года рождения обратилась в полицию и заявила, что мошенники похитили у нее 320 тыс. рублей.

Известно, что женщина поступил звонок от якобы сотрудников инвестиционной компании. Они предложили ей вложить деньги в инвестиционные проекты и получить с этого проценты.

Доверчивая горожанка решила попробовать себя в роли инвестора и оформила на себя кредитную карту. После этого она установила на телефон неизвестное приложение и перевела все денежные средства.

Женщина поняла, что ее обманули, когда "менеджеры" перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что бийчанка лишилась денег, пытаясь оформить поездку через сервис по поиску попутчиков.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость