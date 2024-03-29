Жительница Барнаула хотела инвестировать, но потеряла 320 тыс. рублей

Жительница Барнаула, вкладывая в инвестиции, перевела мошенникам 320 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Местная жительница 1962 года рождения обратилась в полицию и заявила, что мошенники похитили у нее 320 тыс. рублей.

Известно, что женщина поступил звонок от якобы сотрудников инвестиционной компании. Они предложили ей вложить деньги в инвестиционные проекты и получить с этого проценты.

Доверчивая горожанка решила попробовать себя в роли инвестора и оформила на себя кредитную карту. После этого она установила на телефон неизвестное приложение и перевела все денежные средства.

Женщина поняла, что ее обманули, когда "менеджеры" перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что бийчанка лишилась денег, пытаясь оформить поездку через сервис по поиску попутчиков.

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