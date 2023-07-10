Жительница Алтайского края потеряла 6 млн рублей после разговора с мошенником

Потерпевшая рассказала, что ей позвонил незнакомый человек, представился сотрудником банка и сообщил, что по ее карте проводятся сомнительные операции.
Женщина поверила мошеннику, так как, по ее словам, на номере отобразился герб России. Якобы для защиты своего счета, она сняла все деньги и перевела на номер карты, который ей продиктовали.
В результате потерпевшая потеряла шесть млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Полиция снова напоминает: при поступлении подобных звонков и сообщений ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные или данные о картах и счетах.