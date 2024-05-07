Жители сибирского села рассказали, что думают о изнасиловании маленькой девочки

Как прошло детство мальчика

Сам 15-летний подросток всю жизнь прожил в поселке Ордынского района. Очевидцы рассказали, что он рос обычным ребенком: катался на мопеде по улицам, бегал с друзьями и постоянно пытался забраться на многолетний соседский тополь.

Однако сейчас жители вспомнили, что с возрастом поведение мальчика менялось. Он давно казался им странным. Сосед сообщил, что мальчик учится плохо и хулиганит. Все соседи якобы относятся к нему плохо.

Местная жительница рассказала, что мальчик был неуправляемым и упертым. Он всегда был сам по себе, ничего ему не скажешь и не докажешь. Бабушка подростка работает медсестрой в детской больнице. А дедушка, по словам соседей, постоянный гость на застольях.

Также соседи рассказали, что после того, как родители мальчика разошлись, он стал не нужен ни матери, ни отцу. Его определили в интернат, но он периодически приезжал то к маме, то к бабушке.

Подросток, мальчик. Открытые источники в Интернете (СС0)

Как живет бабушка обвиняемого после произошедшего

Подруга бабушки подозреваемого рассказала, что старалась воспитывать как всех, но плакала, потому что не могла с ним справиться. В настоящее время женщина ни с кем не общается и дверь никому не открывает.

Напомним, что единственным свидетелем преступления оказалась женщина, на доме которой была установлена камера видеонаблюдения. Подросток не удостоверился в том, что место хорошо просматривается.

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка. СС0

Над преступником устроили самосуд

Жители села сами нашли подростка. Они не стали дожидаться полиции, устроили над ним самосуд и засняли происходящее на видео.

В настоящее время соседи переживают, как бы борцам за справедливость не прилетело наказание за произошедшее. Они уверены, что жестоко их наказывать не стоит.

Ранее сообщалось, что в Сибири 15-летнего парня подозревают в изнасиловании 8-летней девочки.

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