Жители села в Алтайском крае уже две недели живут без воды

Жители села Третьяково две недели живут без проточной воды и ее подвоза. Об этом они сообщают в Telegram-канале Barnaul 22 .

Администрация ежедневно обещает возобновить подачу воды или хотя бы ее подвоз к домам на специальной машине, но этого не происходит.

Сельчанам предлагают ходить в сельсовет и набирать воду там, но пенсионерам тяжело отходить далеко от дома.

Тем временем, поить крупный рогатый скот становится нечем.

Ранее жители другого алтайского села пожаловались на аналогичную ситуацию — у них также почти две недели не было воды.

Работники сельсовета на жалобы ответили, что водонапорная башня не работает из-за прорыва и предложили сельчанам найти его самим.